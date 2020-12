ASEAN-Ấn Độ tái cam kết định hướng quan hệ trong thế kỷ 21

Chiều 12/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 17, với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi.

Hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 17. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lãnh đạo ASEAN và Ấn Độ tái cam kết định hướng quan hệ ASEAN-Ấn Độ trong thế kỷ XXI. Dựa trên các giá trị chung, giao thoa giữa các dân tộc và những mối liên hệ lâu đời, các nước khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược ASEAN–Ấn Độ có giá trị đặc biệt đối với hòa bình, ổn định, phát triển và phồn vinh trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng lớn, giàu tiềm năng.

Lãnh đạo các nước ASEAN hoan nghênh việc Ấn Độ triển khai mạnh mẽ chính sách “Hướng Đông” tập trung thúc đẩy quan hệ phong phú, đa dạng và sâu sắc với ASEAN. Lãnh đạo các nước cũng đánh giá cao việc Ấn Độ ủng hộ các nguyên tắc, giá trị nêu trong các văn kiện chung giữa ASEAN và Ấn Độ. Các nhà lãnh đạo ASEAN bày tỏ mong muốn các mối quan hệ này sẽ ngày càng nở rộ, phát triển xứng với tiềm năng của hai bên.

Trao đổi về cuộc đấu tranh với đại dịch COVID-19, ASEAN mong muốn Ấn Độ sẽ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ ASEAN phát triển vắcxin COVID-19. Lãnh đạo các nước ASEAN đều cho rằng, y tế và dược phẩm là hai thế mạnh của Ấn Độ, thông qua hợp tác và phối hợp trong hai lĩnh vực này, ASEAN và Ấn Độ có thể triển khai hiệu quả các nỗ lực đẩy lùi COVID-19, bảo vệ an toàn cho người dân.

Lãnh đạo các nước ASEAN cũng giới thiệu với Ấn Độ về những sáng kiến của ASEAN trong kiểm soát COVID-19; đồng thời bày tỏ mong muốn ASEAN và Ấn Độ sẽ hợp tác bảo đảm dòng chảy thương mại và đầu tư thông suốt, giảm thiểu tác động đứt gãy chuỗi cung ứng do dịch COVID-19 trên cơ sở các thỏa thuận giữa hai bên, trong đó có Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ (ATIGA).

Đánh giá cao những nỗ lực của ASEAN trong phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định ASEAN luôn là một bộ phận quan trọng trong các chiến lược đối ngoại của Ấn Độ.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Modi cho rằng, các khuôn khổ do ASEAN thành lập và dẫn dắt là những cơ sở vững chắc cho xây dựng lòng tin trong khu vực. Ấn Độ đánh giá cao quan điểm của ASEAN về hợp tác Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương, sẵn sàng hợp tác cùng ASEAN thúc đẩy triển khai các ưu tiên nêu trong Tài liệu Quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP).

Thủ tướng Modi cũng nhắc tới các dự án trong khuôn khổ hợp tác Mekong–Sông Hằng như dự án đường cao tốc Ấn Độ-Myanmar-Thái Lan mở rộng sang Lào, Campuchia và Việt Nam… đang có những đóng góp quan trọng cho phát triển tiểu vùng tại ASEAN. Thủ tướng Modi cũng bày tỏ mong muốn các nước ASEAN sẽ tận dụng hiệu quả khoản tín dụng trị giá 1 tỷ USD Ấn Độ dành cho ASEAN để phát triển hạ tầng.

Về hợp tác kiểm soát dịch bệnh, Thủ tướng Modi tuyên bố Ấn Độ sẽ đóng góp 1 triệu USD cho Quỹ phòng chống COVID-19 của ASEAN.

Nhân dịp này, Thủ tướng Ấn Độ đánh giá cao những thành quả trong phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh của ASEAN, khẳng định sẽ cùng ASEAN thúc đẩy hợp tác, hướng tới nghiên cứu và phát triển thành công vắc xin COVID-19 hiệu quả, giá cả phải chăng, phục vụ cho cộng đồng.

Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, hai bên cam kết sẽ tiếp tục triển khai hợp tác trong ứng phó với các thách thức truyền thống và phi truyền thống, nhất là trong chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia.

Thủ tướng Modi cũng tái khẳng định quan điểm của Ấn Độ về nhiều vấn đề đang nổi lên trong khu vực và quốc tế. Theo đó, Thủ tướng Modi bày tỏ sẵn sàng cùng các nước ASEAN hợp tác, phấn đấu vì khu vực Biển Đông hòa bình, ổn định an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không.

Ấn Độ khẳng định sự ủng hộ đối với lập trường của ASEAN về Biển Đông, nhất là các nguyên tắc không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong giải quyết tranh chấp, không quân sự hóa, tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Ấn Độ cũng kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) phù hợp với luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982.

Trong khi đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò của Ấn Độ trong thúc đẩy hợp tác vì hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực; bày tỏ mong muốn Ấn Độ tham gia sâu rộng hơn trong các lĩnh vực hợp tác ASEAN, cùng các nước đấu tranh thắng lợi với đại dịch COVID-19 vì sự an toàn của người dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Ấn Độ tích cực thúc đẩy hợp tác Mekong-Sông Hằng, mong những dự án trong khuôn khổ này sẽ đóng góp thiết thực cho tiến trình thu hẹp khoảng cách trong ASEAN.

Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định rõ quan điểm của Việt Nam phù hợp với lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông đã được khẳng định tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 tháng 6/2020, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 tháng 9/2020 cũng như tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 lần này, nhằm xây dựng Biển Đông thành vùng biển của hòa bình, ổn định và hợp tác.

Kết thúc Hội nghị, Chủ tịch Hội nghị đã ra Tuyên bố Chủ tịch về kết quả Hội nghị Cấp cao ASEAN – Ấn Độ lần thứ 17./.

