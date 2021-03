Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 7/3 cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia Nigeria Babagana Monguno đã đến thăm New Delhi theo lời mới của người đồng cấp Ấn Độ Ajit Doval . Ông Monguno cũng tham dự buổi Đối thoại Chiến lược và Chống khủng bố lần thứ nhất giữa Ấn Độ và Nigeria ở cấp Cố vấn An ninh Quốc gia.

{publishtime} {title} {lead} {title} Ấn Độ, Nigeria nỗ lực đối thoại chiến lược và hợp tác chống khủng bố Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 7/3 cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia Nigeria Babagana Monguno đã đến thăm New Delhi theo lời mới của người đồng cấp Ấn Độ Ajit Doval . Ông Monguno cũng tham dự buổi Đối thoại Chiến lược và Chống khủng bố lần thứ nhất giữa Ấn Độ và Nigeria ở cấp Cố vấn An ninh Quốc gia. Ông Babagana Monguno (trái) trong chuyến thăm Ấn Độ. (Ảnh: ANI) Trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược và chặt chẽ giữa Ấn Độ và Nigeria, các cố vấn an ninh quốc gia đã tổ chức các cuộc thảo luận sâu về những mối đe dọa và thách thức mà các xã hội dân chủ phải đối mặt từ chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, bao gồm cả thông qua không gian mạng, cũng như tội phạm quốc tế, buôn lậu vũ khí và ma túy, cướp biển. Hai bên xác định các lĩnh vực hợp tác cụ thể nhằm tăng cường đấu tranh chống mọi hình thức khủng bố, tái khẳng định niềm tin vững chắc rằng chủ nghĩa khủng bố không thể được biện minh dưới bất kỳ hình thức hay biểu hiện nào. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên trường quốc tế và duy trì liên lạc thường xuyên trong lĩnh vực này. Nhân dịp chuyến thăm và tham dự đối thoại với Ấn Độ, Cố vấn An ninh Quốc gia Nigeria cũng đã đến gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ./. (TTXVN/Vietnam+)

