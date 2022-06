Ấn Độ đăng cai hội nghị ngoại trưởng đặc biệt Ấn Độ-ASEAN

Lãnh đạo các nước ASEAN và Ấn Độ tham gia Hội nghị theo hình thức trực tuyến năm 2021. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Ấn Độ vừa thông báo sẽ đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đặc biệt Ấn Độ-ASEAN (SAIFMM) từ ngày 16-17/6 để đánh dấu kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại và kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược với ASEAN.

Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar và người đồng cấp Singapore Vivian Balakrishnan, nước giữ vai trò Điều phối viên, sẽ đồng chủ trì hội nghị.

Các Bộ trưởng Ngoại giao của các quốc gia thành viên ASEAN khác và Tổng Thư ký ASEAN sẽ tham gia SAIFMM. Năm 2022 được xác định là Năm Hữu nghị Ấn Độ-ASEAN .

Quan hệ đối thoại ASEAN-Ấn Độ bắt đầu bằng việc thiết lập quan hệ đối tác vào năm 1992, tiến tới quan hệ đối tác toàn diện tháng 12/1995, Đối tác cấp cao năm 2002 và Đối tác chiến lược năm 2012.

Ngày nay, quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Ấn Độ đang trên nền tảng vững chắc. ASEAN là trung tâm trong chính sách “Hành động phía Đông” của Ấn Độ và tầm nhìn về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng lớn hơn.

Mối quan hệ đối tác nhiều mặt này bao gồm nhiều cơ chế đối thoại và các nhóm công tác họp thường xuyên ở nhiều cấp khác nhau và bao gồm hội nghị cấp cao hàng năm, các cuộc họp của bộ trưởng và các quan chức cấp cao. Quan hệ hợp tác Ấn Độ và ASEAN được dẫn dắt bởi Kế hoạch Hành động 2021-2025 được thông qua vào năm 2020.

Trong khi Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Ấn Độ (FMM) do Chủ tịch ASEAN đăng cai là sự kiện thường niên, SAIFMM sẽ là cuộc họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Ấn Độ đầu tiên do Ấn Độ đăng cai tổ chức tại New Delhi. SAIFMM sẽ được tổ chức trước Hội nghị cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 24 vào ngày 15/6.

Bên lề Hội nghị SAIFMM, ASEAN và Ấn Độ cũng sẽ tổ chức Đối thoại Delhi lần thứ 12, một kênh đối thoại hàng đầu trong chương trình hợp tác ASEAN-Ấn Độ, do Ấn Độ đăng cai ngày 16-17/6./.

(TTXVN/Vietnam+)