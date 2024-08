Thanh Hóa: Kinh tế - xã hội tháng 8 tiếp tục phát triển trên các lĩnh vực

Ngày 26/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phiên họp thường kỳ tháng 8/2024 của UBND tỉnh đã được tổ chức nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2024 và một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Công tác chỉ đạo, điều hành được triển khai quyết liệt

Tháng 8/2024, UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thuộc lĩnh vực quản lý, đảm bảo đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và kế hoạch của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Các đại biểu dự phiên họp.

Trong đó đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tập trung triển khai thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; rà soát, điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh; quy trình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

Chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm khởi công xây dựng dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hoạt động, dự án, tiểu dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia; rà soát, cập nhật các dự án điện mặt trời đã có chủ trương đầu tư và nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra, làm việc, trực tiếp chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh, như: Dự án Đường dây 500kV mạch 3; công tác hoàn trả công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam, đoạn Mai Sơn - QL45... Đồng thời tổ chức các hội nghị để chỉ đạo giải quyết các vấn đề quan trọng, phát sinh theo ngành, lĩnh vực, như: Quy định điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh; chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp dược phẩm công nghệ cao Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn 1; tiến độ triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội...

Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển

Phát huy đà tăng trưởng trong tháng 7, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2024 của tỉnh tiếp tục phát triển trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó nổi bật là: Sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định, diện tích gieo trồng sản xuất vụ mùa vượt kế hoạch đề ra, không có dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Trong tháng, toàn tỉnh đã trồng mới được 500 ha rừng tập trung và 100 nghìn cây phân tán; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản tháng 8 ước đạt 18,9 nghìn tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2024.

Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục khởi sắc, là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 tăng 4,1% so với tháng trước và tăng 25,5% so với cùng kỳ.

Công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng tiếp tục được quan tâm; đã tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn, làm cơ sở thu hút các doanh nghiệp quan tâm, đầu tư vào tỉnh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Văn Cường phát biểu tại phiên họp.

Hoạt động du lịch diễn ra sôi động; Thanh Hóa tiếp tục là một trong những địa phương nằm trong nhóm dẫn đầu của cả nước về thu hút khách du lịch; tổng lượt khách du lịch tháng 8 ước đạt 1,12 triệu lượt khách, tăng 21,5% so với cùng kỳ; tổng thu du lịch ước đạt 2.872 tỷ đồng, tăng 32,2%.

Thu ngân sách Nhà nước tháng 8 ước đạt 4.065 tỷ đồng, tăng 63,1% so với cùng kỳ; lũy kế 8 tháng năm 2024, thu ngân sách Nhà nước ước đạt 37.939 tỷ đồng, vượt 6,7% so với dự toán và tăng 43% so với cùng kỳ.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa phát biểu tại phiên họp.

Công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được các đơn vị, địa phương quyết liệt chỉ đạo thực hiện, trọng tâm là tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Tính đến ngày 18/8/2024, giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 7.208,3 tỷ đồng, bằng 54,2% kế hoạch, cao hơn 8,5% so với cùng kỳ.

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Bá Cẩn phát biểu tại phiên họp.

Cùng với đó, chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đời sống Nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Tứ phát biểu tại phiên họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại phiên họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại phiên họp.

Trên cơ sở nội dung báo cáo, tại phiên họp các đại biểu cũng đã tập trung đánh giá, phân tích làm rõ thêm những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và những tháng cuối năm 2024. Trong đó có nhiều nội dung được phân tích, đánh giá sâu như việc thực hiện các nhiệm trong lĩnh vực nông nghiệp; vấn đề giải ngân vốn đầu tư công; công tác chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025; công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh bạch hầu và các dịch bệnh theo mùa; việc xử lý tài sản công sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính...

Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Trước những khó khăn, thách thức, song kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 8/2024 tiếp tục đạt kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó có nhiều lĩnh vực đạt kết quả nổi bật. Đây là minh chứng cho sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, quyết liệt, có hiệu quả của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự chung sức đồng lòng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cơ bản thống nhất với những kết quả, hạn chế, yếu kém được chỉ rõ trong báo cáo, trong đó có nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công ở một số đơn vị, địa phương còn chậm; sự phối hợp giữa các ngành, các địa phương chưa chặt chẽ...

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ đã đề ra trong báo cáo, như: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040; các chương trình, cơ chế, chính sách cụ thể hóa Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Rà soát, sẵn sàng triển khai kịp thời công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo kế hoạch, phương án đã xây dựng; tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người do chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; tăng cường đôn đốc nhà thầu thi công huy động tối đa nhân lực, nguyên vật liệu, thiết bị, thi công liên tục để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; điều chỉnh linh hoạt, kịp thời kế hoạch vốn giữa các dự án, với mục tiêu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nhanh nhất, sớm nhất.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; quản lý, giám sát và theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến dịch bệnh bạch hầu, tuyệt đối không để phát sinh ổ dịch mới trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết (cơ sở vật chất, trường lớp và đội ngũ giáo viên...) để tổ chức khai giảng và triển khai nhiệm vụ năm học 2024 - 2025.

Trước yêu cầu từ thực tiễn, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã thảo luận, cho ý kiến đối với Tờ trình về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tờ trình về Giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024; Đề án tái cấu trúc hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Nhà Xuất bản Thanh Hóa; Tờ trình về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (thay thế Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND, ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh); Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Phong Sắc