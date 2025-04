Thanh Hóa hoàn thành tốt việc đón, tiễn đoàn đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh

Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 37 năm 2025 với chủ đề “Non sông liền một dải” HTV - Tôn Đông Á đã diễn ra thành công tại tỉnh Thanh Hóa, để lại dấu ấn tốt đẹp đối với các thành viên trong đoàn đua cũng như người hâm mộ, du khách.

Đoàn đua về đích chặng 4 tại công viên Hội An trong sự chào đón nhiệt tình của người dân Thanh Hóa.

Diễn ra từ ngày 3/4 đến 30/4, giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP HCM Tôn - Đông Á 2025 xuất phát từ TP Tuyên Quang - vùng đất lịch sử gắn liền với khu di tích Tân Trào, đi qua 25 chặng đua với tổng lộ trình hơn 3.000 km, băng qua các tỉnh, thành từ Bắc vào Nam, đích đến của cuộc đua là Hội trường Thống Nhất (TP HCM), đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Giải đua năm nay có 105 VĐV đến từ 15 CLB xe đạp trên cả nước và các VĐV nước ngoài tham gia thi đấu.

Ban Tổ chức cuộc đua trao tặng kỷ niệm chương cảm ơn sự phối hợp hiệu quả của Ban tổ chức địa phương tỉnh Thanh Hóa.

Tỉnh Thanh Hóa là điểm về đích chặng thứ 4: Hà Nội – Hà Nam – Ninh Bình – TP Thanh Hóa với cự ly 115 km và xuất phát chặng 5: TP Thanh Hóa – TP Vinh (Nghệ An) 139 km.

Ở chặng 4 (ngày 7/4), đoàn đua đi qua thị xã Bỉm Sơn, các huyện: Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa; đi theo đường tránh TP Thanh Hoá, qua cầu Nguyệt Viên, qua vòng xuyến hình chim Hạc, theo Đại lộ Lê Lợi về đích trước cổng Công viên Hội An (TP Thanh Hóa).

Ở chặng 5 (ngày 8/4), đoàn đua xuất phát tại trước khuôn viên Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi, TP Thanh Hóa, đi theo đường Trần Phú, Quang Trung, đi Quốc lộ 1A, qua cầu Ghép, thị xã Nghi Sơn, đi vào địa phận tỉnh Nghệ An và về đích tại cổng Quảng trường Hồ Chí Minh, đường Trường Thi và ngã ba An Dương Vương, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trước khi cuộc đua diễn ra, tỉnh Thanh Hóa đã sớm thành lập Ban Tổ chức địa phương, phân công công việc cụ thể cho các thành viên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm tốt công tác phối hợp cùng các sở, ban, ngành, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị, bảo đảm việc đón, tiễn đoàn đua được an toàn, đạt hiệu quả cao nhất.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự được đảm bảo tuyệt đối.

Trong quá trình diễn ra cuộc đua, công tác bảo đảm an toàn giao thông, an ninh - trật tự trên các tuyến đường và địa phương nơi đoàn đua đi qua được phối hợp chặt chẽ. Việc bố trí nơi lưu trú cho các thành viên Ban Tổ chức, trọng tài và các đoàn vận động viên (khoảng 400 người) được tỉnh Thanh Hóa triển khai tốt, tạo điều kiện cho các VĐV nghỉ ngơi sau hành trình dài. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, được phối hợp thực hiện chu đáo, hiệu quả. Tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp, tạo điều kiện để Ban Tổ chức thực hiện công tác trang trí khánh tiết, đặt các pano, quảng cáo tại khu vực đích và xuất phát; treo băng rôn trên các trục đường chính đoàn đua đi qua trước khi đón, tiễn đoàn đua.

UBND các huyện, thị xã, thành phố trên trục Quốc lộ 1A đoàn đi qua đã thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân cổ vũ khi đoàn đua đi qua địa phận của địa phương. Phối hợp đảm bảo công tác an ninh, trật tự và hỗ trợ y tế cho đoàn đua; các lực lượng chức năng làm tốt việc giải tỏa lấn chiếm lòng, lề đường và đảm bảo giao thông thuận lợi, thông suốt cho đoàn.

Đông đảo nguời dân TP Thanh Hóa có mặt theo dõi, cổ vũ đoàn đua.

Về đích ở vị trí đầu tiên chặng 4 tại công viên Hội An (TP Thanh Hóa), cua rơ 20 tuổi Nguyễn Anh Huy (Pelio Kenda Đồng Nai) cho biết: “Tuyến đường Hà Nội - TP Thanh Hóa rất thuận lợi. Khi gần về đích, tôi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả Thanh Hóa. Tôi dồn hết sức đạp về đích trong bầu không khí cuồng nhiệt. Tôi rất vui và hạnh phúc khi có được chiến thắng hôm nay và sẽ cố gắng bảo vệ danh hiệu áo trắng, áo cam ở các chặng tiếp theo".

Cuộc đua thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo Nhân dân trên địa bàn cũng như khán giả theo dõi truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình và các hạ tầng mạng xã hội càng làm tăng thêm sức nóng của đường đua. Có mặt tại Công viên Hội An trước khi đoàn về đích gần 2 tiếng đồng hồ, anh Lê Duy Hải, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa bày tỏ: “Từ sáng công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Ban Tổ chức đã bố trí địa điểm đẹp và có các tiết mục sôi động chào mừng đoàn đua. Tôi cùng với vài người bạn đã chọn ra đây tận hưởng không khí náo nhiệt, hào hứng này. Mong muốn qua giải lần này sẽ thúc đẩy phong trào đạp xe đạp nói riêng và tập luyện thể dục, thể thao của Thanh Hóa ngày càng phát triển”.

Các tay đua ghi lại kỷ niệm đẹp tại TP Thanh Hóa.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong những ngày tháng Tư lịch sử, đây là sự kiện thể thao có ý nghĩa lớn, chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 139 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5. Thông qua công tác tổ chức cuộc đua nhằm phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung, môn xe đạp nói riêng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, góp phần bảo vệ, giữ gìn và nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho Nhân dân. Đồng thời, quảng bá, tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Thanh.

Anh Tuân