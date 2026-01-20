“Tháng tri ân khách hàng” năm 2025 Công ty Điện lực Thanh Hóa

Chương trình “Tháng Tri ân khách hàng” là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện sự tri ân của ngành điện tới các khách hàng sử dụng điện thông qua các hoạt động kinh doanh, dịch vụ khách hàng và các hoạt động an sinh xã hội. Đây cũng là hoạt động góp phần tạo sự gắn kết, đem lại hiệu quả thiết thực cho khách hàng sử dụng điện và cộng đồng thông qua việc trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

“Tháng Tri ân khách hàng” hàng năm được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12). Với thông điệp tiếp tục chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, ổn định, năm 2025, nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng tới cộng đồng, xã hội được ngành điện nói chung và Công ty Điện lực Thanh Hóa nói riêng tích cực triển khai thực hiện.

“Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” là đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hàng năm, Công ty Điện lực Thanh Hóa luôn lựa chọn việc thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng là hoạt động đầu tiên trong chuỗi chương trình “Tháng tri ân khách hàng” năm 2025.

Tiếp nối các hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa nhân “Tháng tri ân khách hàng” năm 2025, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng 600 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn; trao tặng 2.000 bóng đèn Led tiết kiệm điện cho các gia đình khó khăn thuộc các thôn, bản vùng sâu, vùng xa.

Ngoài việc trao tặng 600 phần quà là đèn bàn học chống cận trị giá 500.000 đồng cho các trường học trên địa bàn tỉnh, năm 2025, Công ty Điện lực Thanh Hóa còn lồng ghép nội dung tuyên truyền thông điệp về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cho những chủ nhân tương lai của đất nước.

Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Thanh Hóa còn tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện, hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động, góp phần đảm bảo cung ứng vào ngân hàng dự trữ máu quốc gia để kịp thời cứu chữa, mang lại sự sống cho những bệnh nhân.

Dịp này, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã đến thăm, tặng quà tri ân khách hàng sản xuất công nghiệp lớn, thuộc danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm để triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) như: Công ty TNHH Long Sơn, Công ty CP VAS Nghi Sơn, Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn, Công ty Xi măng Nghi Sơn...góp phần tạo sự gắn kết, tăng cường phối hợp, chung tay bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đồng hành cùng khách hàng lớn, khách hàng 110kV trên địa bàn tỉnh, năm 2025, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã phối hợp với 50 khách hàng để thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp miễn phí 55 trạm biến áp thuộc tài sản của khách hàng với tổng kinh phí khoảng 200 triệu đồng để thực hiện chương trình này.

Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng đã tổ chức Hội nghị tri ân khách hàng năm 2025 để gặp gỡ, tri ân sự quan tâm, đồng hành và phối hợp của chính quyền địa phương, các đối tác, khách hàng. Đây cũng là cơ hội để ngành điện lắng nghe, tiếp thu những ý kiến tâm huyết từ khách hàng, từ đó, tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao trải nghiệm cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và hộ gia đình sử dụng điện.

Tại Hội nghị, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã vinh danh các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa thường xuyên sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, chương trình “Tháng Tri ân khách hàng” năm 2025 đã nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ của đông đảo khách hàng sử dụng điện. Những kết quả tốt đẹp này, chính là tiền đề quan trọng để ngành điện tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện tốt sứ mệnh “điện đi trước một bước”, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Nguyễn Lương