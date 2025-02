Thạch Thành và Vĩnh Lộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 18/2, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại 2 huyện Thạch Thành và Vĩnh Lộc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH may xuất khẩu Appareltech tại huyện Vĩnh Lộc.

Cùng tham gia có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và một số ban, ngành cấp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Thạch Thành.

Đảm bảo chặt chẽ, khách quan, đúng quy trình, quy định tổ chức Đại hội Đảng các cấp

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Thạch Thành, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đánh giá: Là huyện miền núi phía Bắc của tỉnh Thanh Hóa, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc huyện Thạch Thành đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, năng lực sản xuất và quy mô nền kinh tế ngày càng tăng, thu ngân sách nhà nước hằng năm vượt cao so với mục tiêu đề ra. Thu nhập bình quân đầu người được nâng lên, đến năm 2025 ước đạt 60,7 triệu đồng. Văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được ổn định.

Đồng chí Vũ Văn Đạt, Bí thư Huyện ủy Thạch Thành trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 -2025 và một số nội dung về Đại hội Đảng các cấp.

Về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 226-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai nghiêm túc theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, đúng tiến độ và thời gian tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Thành lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Kết luận số 121-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp, các ngành đã triển khai tốt việc sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị huyện Thạch Thành.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Thạch Thành.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Thành tiếp tục giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thúc đẩy phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các Quy hoạch được phê duyệt; rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch.

Thạch Thành cần tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số. Thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, bền vững các nguồn tài nguyên; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác và sử dụng khoáng sản.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thành cần làm tốt công tác tuyên truyền, công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Cùng với đó, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35 và Kết luận số 118 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, trọng tâm là xây dựng văn kiện đại hội và chuẩn bị tốt về nhân sự cho nhiệm kỳ tới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Vĩnh Lộc.

Thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã đề ra

Làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Vĩnh Lộc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nêu rõ: Là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, trong 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong huyện Vĩnh Lộc đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực với 23/28 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu Đại hội. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, năng lực sản xuất và quy mô kinh tế ngày càng tăng; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 6,54%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 71,31 triệu đồng... Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, đời sống Nhân dân được nâng lên; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

Đồng chí Trần Văn Tuấn, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lộc trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số nội dung về Đại hội Đảng các cấp.

Về thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, Huyện ủy Vĩnh Lộc đã tổ chức quán triệt sâu rộng, triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc Kết luận số 121-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các chủ trương, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy; Ban Thường vụ Huyện ủy đã vận động cán bộ, công chức nghỉ trước tuổi theo Nghị định 177/NĐ-CP và Nghị định 178/NĐ-CP của Chính phủ và có 6 cán bộ, công chức nghỉ trước tuổi.

Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy đảng đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW và Kết luận số 118-KL/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Vĩnh Lộc.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh yêu cầu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc cần tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong huyện tiếp tục triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp tục lập và triển khai thực hiện hiệu quả các quy hoạch nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tập trung thực hiên có hiệu quả công tác chuyển đổi số, thúc đẩy khoa học và công nghệ; thực hiện điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và của đất nước.

Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án hạ tầng, nhất là các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng cụm công nghiệp, hạ tầng du lịch để tạo động lực cho huyện phát triển. Nâng cao chất lượng văn hóa, xã hội và đời sống Nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng và chỉ đạo, điều hành chính quyền; nâng cao trách nhiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH may xuất khẩu Appareltech tại huyện Vĩnh Lộc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh tặng quà cho công nhân Công ty TNHH may xuất khẩu Appareltech.

Trong chương trình công tác, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn đã đến thăm trang trại trồng cây ăn quả Chung Thủy tại thị trấn Vân Du (Thạch Thành); kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH may xuất khẩu Appareltech tại huyện Vĩnh Lộc.

Minh Hiếu