Tập trung cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Sáng 28/1, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1/2026 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2026 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 1 với nhiều kết quả nổi bật, như: Sản xuất nông nghiệp ổn định; công tác giám sát, phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi được tăng cường. Trong tháng, toàn tỉnh trồng mới 600 ha rừng tập trung và 5 nghìn cây phân tán; các đơn vị đang tích cực chuẩn bị hiện trường, cây giống để triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2026 và “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thế Anh trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2026.

Lĩnh vực công nghiệp tiếp tục có bước tăng trưởng với chỉ số IIP tăng 30,6%; 18/19 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ.

Hoạt động thương mại diễn ra sôi động; nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán được chuẩn bị sớm, phong phú về mặt hàng, chủng loại và chất lượng; giá cả cơ bản ổn định, không có hiện tượng tăng giá đột biến.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa và một số ngành dịch vụ tháng 1 ước đạt 21,3 nghìn tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu ước đạt 697,5 triệu USD, tăng 36,9% so với cùng kỳ; giá trị nhập khẩu ước đạt 936,7 triệu USD, tăng 28,6%.

Toàn cảnh phiên họp.

Thu ngân sách nhà nước tháng 1/2026 ước đạt 4.460 tỷ đồng, đạt 8,6% dự toán, bằng 94,3% cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thành lập mới 347 doanh nghiệp, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ, với số vốn đăng ký 2.146 tỷ đồng. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đã được UBND tỉnh giao chi tiết cho các chương trình, dự án.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ phát biểu tại phiên họp.

Cùng với phát triển kinh tế, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để Nhân dân được đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn và nghĩa tình.

Công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, triển khai bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm...

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung phát biểu tại phiên họp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2026 vẫn còn những hạn chế như: hoạt động của một bộ phận doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn; thu ngân sách nhà nước giảm 5,7% so với cùng kỳ; tình hình tai nạn giao thông vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại phiên họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu tại phiên họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại phiên họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại phiên họp.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế được xác định do tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm 13,6% so với cùng kỳ, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách của tỉnh...

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: Tháng 1/2026, UBND tỉnh và các cơ quan trực thuộc UBND tinh, các địa phương đã chủ động triển khai sớm kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2026, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện. Tinh thần chủ động, quyết tâm, quyết liệt ấy đã được minh chứng bằng những kết quả đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2026 được đưa ra trong báo cáo. Đồng thời lưu ý các ngành, địa phương tiếp tục bám sát nội dung, yêu cầu đặt ra tại các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, kế hoạch của UBND tỉnh để triển khai nhiệm vụ được giao bảo đảm đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành chức năng và các địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt các nội dung, công việc chuẩn bị để tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với đó, tiếp tục quan tâm thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh; các dự án đầu tư ngoài ngân sách, dự án đầu tư công. Đồng chí lưu ý, đối với dự án đầu tư ngoài ngân sách cần tập trung vào những dự án trọng điểm, quy mô lớn. Đối với dự án đầu tư công cần khẩn trương thực hiện quyết toán vốn năm 2025; xác định nguồn vốn chuyển tiếp; đồng thời tập trung giải ngân nguồn vốn đã phân bổ năm 2026 theo từng đợt. Đề nghị ngành chức năng tiếp tục tham mưu và triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư, nhất là nguồn cung vật liệu xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục làm tốt nhiệm vụ chăm lo cho người có công; thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, trong đó quan tâm đến các hộ nghèo, công nhân lao động, người yếu thế trong xã hội. Đồng thời thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để Nhân dân được đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ trong không khí vui tươi, tiết kiệm, an toàn.

Các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành, triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ dịp trước, trong và sau Tết; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng năm mới, “Mừng Đảng, Mừng Xuân”, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tự hào trong toàn xã hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cũng yêu cầu các ngành, địa phương tập trung làm tốt công tác chuẩn bị cho hoạt động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026...

Tại phiên họp, các đại cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào Đề án thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghi Sơn, trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh; Đề án tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa; Đề án tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; Đề án tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa; Đề án tổ chức lại Trường Đại học Hồng Đức trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; Đề án hợp nhất Công ty TNHH một thành viên Sông Chu, Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Sông Mã Thanh Hóa và Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Nam Sông Mã Thanh Hóa để thành lập Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Thanh Hóa; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí, ổn định dân cư cho các hộ dân ở khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn các xã khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025; Dự thảo thỏa thuận hợp tác năm 2026 giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào; Kế hoạch lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và một số nội dung quan trọng khác.

Phong Sắc