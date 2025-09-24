Tăng tốc, bứt phá thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06

Chiều 24/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 đã chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo để sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm và quán triệt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. Phiên họp được kết nối trực tuyến từ Trụ sở Chính phủ tới 34 tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các địa phương; đại diện một số đại học, doanh nghiệp, ngân hàng.

Toàn cảnh phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp tại điểm cầu Thanh Hóa.

Theo báo cáo, thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, năm 2025 có 679 nhiệm vụ giao cho 56 cơ quan (22 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; 34 tỉnh, thành phố). Tính đến ngày 23/9, có 270 nhiệm vụ đã hoàn thành (trong đó có 180 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn); 382 nhiệm vụ đang thực hiện và 27 nhiệm vụ quá hạn, chậm muộn.

Tính riêng trong khoảng thời gian từ ngày 20/7 (Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo của Chính phủ) đến ngày 23/9, các bộ, ngành, địa phương được giao 73 nhiệm vụ, đã hoàn thành 50 nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Về thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, năm 2025 có tổng số 70 nhiệm vụ giao cho 56 bộ, ngành, địa phương thực hiện. Tính đến ngày 23/9, có 45 nhiệm vụ đã hoàn thành (trong đó có 27 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn); 23 nhiệm vụ đang thực hiện và 2 nhiệm vụ quá hạn, chậm muộn.

Tính riêng trong khoảng thời gian từ ngày 20/7 (Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo) đến ngày 23/9, các bộ, ngành, địa phương được giao 12 nhiệm vụ, đã hoàn thành 10 nhiệm vụ (trong đó có 8 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn) và còn 2 nhiệm vụ quá hạn, chậm muộn.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, từ ngày 20/7/2025 đến ngày 23/9/2025, đã hoàn thành 60 nhiệm vụ, tập trung vào 4 trụ cột chính, tạo ra một hệ sinh thái đồng bộ cho phát triển, tạo lập môi trường pháp lý kiến tạo, xây dựng hạ tầng, nền tảng dữ liệu vững chắc và thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Đối với việc thực hiện 16 tiêu chí của cấp xã, nhìn chung kết quả đạt được tại 34 tỉnh thành khá tích cực. Tính đến hết ngày 23/9/2025, hầu hết các tiêu chí đều được hoàn thành với tỷ lệ cao.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Hạ tầng số có bước phát triển nhảy vọt, tốc độ internet di động và cố định đều tăng hạng mạnh mẽ, lần lượt lọt vào top 18 và top 13 thế giới. Hạ tầng trung tâm dữ liệu được củng cố với việc khánh thành Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 quy mô lớn và trung tâm dữ liệu hiện đại FPT Fornix.

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển Chính phủ số ghi nhận 7,5 triệu hồ sơ và số tiền giao dịch lên đến 1,5 nghìn tỷ đồng chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng.

Nhiều nền tảng số quốc gia được phát triển, với 21/84 nền tảng số đã ban hành kế hoạch triển khai như: Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (eCabinet); Zalo, MOMO...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo phiên họp. (Ảnh: VGP)

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ: "Hiện chúng ta đang triển khai rất nhiều công việc để tăng tốc, bứt phá, trong đó việc thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát nợ công, bội chi ngân sách, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, tình hình thế giới và khu vực có những “cơn gió ngược”, nhiều diễn biến mới, phức tạp, tác động mạnh mẽ, ở trong nước thì thiên tai, bão lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, gây nhiều thiệt hại.

Bối cảnh đó đòi hỏi chúng ta không ngừng đổi mới, hành động quyết liệt, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống gồm đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, phát triển dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số".

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu Thanh Hóa.

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận và biểu dương nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt của các thành viên Ban Chỉ đạo; sự đồng lòng, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp, đóng góp quan trọng cho công cuộc phát triển đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, góp phần vào kết quả chung về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng Chính phủ cho rằng phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để quyết tâm khắc phục; có những hạn chế đã kéo dài từ lâu, chậm được xử lý, có những tồn tại mới phát sinh nhưng chưa được chủ động giải quyết kịp thời. Trong đó, có 35 nhiệm vụ được giao quá hạn, chậm tiến độ đề ra; việc triển khai dữ liệu quốc gia trong các ngành còn chậm; công tác phối hợp trong triển khai thực hiện chưa chặt chẽ, hiệu quả...

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ phương châm hành động trong thời gian tới đó là: “Tăng tốc bứt phá; chủ động hiệu quả; kịp thời đồng bộ; kết nối liên thông; thông tin an toàn và người dân hưởng thụ”.

Theo đó, đối với những mục tiêu chưa hoàn thành thì phải hoàn thành; những mục tiêu đã hoàn thành rồi thì phải hoàn thiện cho hiệu quả, chất lượng hơn; đồng thời phải thực hiện giải quyết thủ tục hành chính toàn trình trên môi trường số. Vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả chính quyền 3 cấp từ Trung ương đến cơ sở.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn lực để hoàn thành sớm các nhiệm vụ theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Phát huy hiệu quả vai trò các tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo của Chính phủ trong việc thành lập các đoàn công tác để đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để giải quyết dứt điểm.

Tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả 28 Nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, tổ chức thực hiện nghiêm, toàn diện, đồng bộ Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong cơ quan, đơn vị mình, chậm nhất hoàn thành trong quý IV năm 2025 với tinh thần đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Đẩy mạnh rà soát, xây dựng, hoàn thiện thể chế, xác định đột phá về thể chế là “đột phá của đột phá”, phải đi sớm, đi trước mở đường cho phát triển; quan tâm đầu tư hoàn thiện hạ tầng thông suốt. Đồng thời bố trí đủ nguồn nhân lực trong triển khai thực hiện chuyển đổi số; đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin dữ liệu mọi lúc, mọi nơi.

Quốc Hương