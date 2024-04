Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng

Thời gian gần đây, hoạt động tấn công mạng, đặc biệt là mã độc tống tiền (ransomware) tăng mạnh và có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, an toàn thông tin mạng.

Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh về đảm bảo an toàn thông tin mạng

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở; Trưởng các ban, ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch UBND tỉnh về đảm bảo an toàn thông tin mạng. Trong đó, tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý không bảo đảm an toàn thông tin mạng, để xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Chỉ đạo tổng rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện nghiêm túc và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4179/UBND-CNTT ngày 28/3/2024.

Sử dụng thường xuyên các nền tảng hỗ trợ bảo đảm an toàn thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và thực thi pháp luật về an toàn thông tin mạng.

Bố trí hạng mục về an toàn thông tin khi xây dựng, triển khai kế hoạch chuyển đổi số hàng năm, giai đoạn 5 năm và các dự án công nghệ thông tin; bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng đạt tối thiểu 10% tổng kinh phí triển khai các kế hoạch, dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 33/CĐ-TTg ngày 7/4/2024 và Chỉ thị số14/CT-TTg ngày 7/6/2019.

Tuân thủ nghiêm túc các quy định nếu xảy ra sự cố tấn công mạng

Trường hợp xảy ra sự cố tấn công mạng, tuân thủ nghiêm túc theo quy định và chỉ đạo tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong đó, lưu ý một số nội dung trọng tâm sau:

Kịp thời báo cáo sự cố về cơ quan chủ quản, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (cơ quan thường trực Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh) thuộc Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, doanh nghiệp có chức năng quản lý an ninh mạng.

Tuân thủ sự điều phối ứng cứu sự cố của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan trong việc: thu thập, phân tích thông tin; xử lý, khắc phục sự cố; xác minh nguyên nhân và truy tìm nguồn gốc; phát ngôn và công bố thông tin...

Báo cáo đầy đủ thông tin về sự cố, thiệt hại và các thông tin liên quan về Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh, đồng thời tổng kết, phân tích, đánh giá, rút ra bài học và báo cáo về Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh để tổng hợp, phổ biến và báo cáo về Cơ quan điều phối quốc gia.

Hằng quý báo cáo tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, gửi Sở Thông tin và Truyền thôngtrước ngày 15 của tháng cuối quý.

Đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng, hướng dẫn sử dụng các nền tảng hỗ trợ bảo đảm an toàn thông tin. Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh, tham mưu dự thảo văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh (trước ngày 25/4/2024) để báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông định kỳ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin theo quy định; loại bỏ các mối nguy hại trên hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh và tại các cơ quan, đơn vị.

