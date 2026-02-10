Tăng cường công tác tuyên truyền, bảo đảm ANTT, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Chiều 10/2, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Phòng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh); Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Tại những nơi đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng cùng đoàn công tác đã nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, các đơn vị đã xây dựng phương án và ra quân triển khai công tác bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông, an toàn PCCC trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó trước mọi tình huống và sự cố xảy ra theo chỉ đạo của Công an tỉnh.

Trong dịp trước, trong và sau Tết, các đơn vị tổ chức trực, ứng trực 100% quân số, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu; chuẩn bị tốt công tác hậu cần phục vụ công tác trực chiến đấu; tổ chức vui xuân, đón tết cho cán bộ, chiến sĩ bảo đảm an toàn, tiết kiệm. Tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có hoàn cành khó khăn, gia đình thương binh, liệt sỹ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong biểu dương sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trong thời gian qua, phục vụ cuộc sống Nhân dân và các sự kiện lớn của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong yêu cầu các đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật để làm chủ được những trang thiết bị hiện đại đã được trang bị; làm chủ tình hình, không để bị động trước các tình huống, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, đảm bảo quân số trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn xã hội và PCCC, không để xảy ra bất ngờ trong mọi tình huống để Nhân dân vui xuân, đón Tết.

Trong đó, các đơn vị phải xây dựng kế hoạch để tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán, nhất là tội phạm về ma túy, pháo nổ, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép... Đồng thời, tăng cường bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch trực tết; chăm lo đến đời sống, vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong những ngày tết.

Nhân dịp chào đón năm mới Bính Ngọ 2026, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong chúc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ các đơn vị và gửi lời thăm hỏi, động viên tới gia đình cán bộ, chiến sĩ, đồng thời tặng quà cho các đơn vị.

Đến thăm, chúc Tết Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong biểu dương những kết quả nổi bật mà đơn vị đạt được trong thời gian qua; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao vai trò nòng cốt của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trong công tác thông tin, tuyên truyền. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định nội dung, hình thức tuyên truyền của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa được đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng. Qua đó, kịp thời phản ánh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh; lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước, mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, cổ vũ các cấp, các ngành và Nhân dân chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, mong muốn tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, thách thức; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, qua đó thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn mới.

Trong đó, tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, tuyên truyền đậm nét về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Kịp thời phản ánh các lĩnh vực, các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch.

Cùng với đó, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng nhanh nhạy, kịp thời, có chiều sâu và có những tuyến bài, loạt bài chuyên sâu, những vấn đề mới, nóng, đi tận cùng vấn đề trên các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng thông tin; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thể hiện; đẩy mạnh thực hiện các sản phẩm báo chí đa phương tiện, tăng cường lan tỏa mạnh mẽ thông tin trên các nền tảng số.

