Nguyễn Đình Xứng

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 5-10-2020, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Thanh Hóa.