09:37 14/10/2020

(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên từ 14 đến 16 - 10 ở khu vực đồng bằng ven biển Thanh Hóa, Nghệ An… có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến khoảng 200-350mm/đợt, cá biệt...