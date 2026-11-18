Sẻ chia đau thương, trọn nghĩa tình hậu phương

Hai chiến sĩ trẻ quê Thanh Hóa đã hy sinh khi làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho gia đình, đồng đội và quê hương. Giữa những ngày đau buồn ấy, những lời thăm hỏi và sự chăm lo thiết thực đang góp phần nâng đỡ thân nhân các anh, để mỗi gia đình có thêm điểm tựa trong cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và đoàn công tác thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình liệt sĩ Phạm Văn Tâm.

Ngày 12/11/2026, sự cố trong quá trình huấn luyện tại Trường bắn quốc gia TB1, xã Biên Sơn, tỉnh Bắc Ninh khiến 6 quân nhân hy sinh. Trong số đó có Hạ sĩ Phạm Văn Tâm, quê xã Hồ Vương và Trung sĩ Mai Thanh Phương, quê xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa. Hai đồng chí công tác tại Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12.

Lên đường nhập ngũ tháng 2/2025, các anh mang theo ước mơ trở thành người lính và khát vọng cống hiến, dành sức trẻ cho những ngày học tập, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ. Cả hai đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, khi bao hoài bão đang được nuôi dưỡng và những dự định cho tương lai vẫn còn dang dở. Sự ra đi ấy để lại trong lòng người thân và đồng đội niềm thương tiếc khôn nguôi, bởi phía trước các anh vốn còn biết bao năm tháng để sống, để yêu thương và tiếp tục cống hiến.

Ngày 13/11/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2226/QĐ-TTg cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 6 liệt sĩ, trong đó có Hạ sĩ Phạm Văn Tâm và Trung sĩ Mai Thanh Phương, ghi nhận sự hy sinh của các anh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và đoàn công tác thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình liệt sĩ Mai Thanh Phương.

Với niềm tiếc thương và sự sẻ chia sâu sắc, chiều 17/11, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình hai liệt sĩ.

Chia sẻ với thân nhân, đồng chí Nguyễn Hồng Phong bày tỏ, đằng sau mỗi người lính hy sinh là nỗi đau mất con của gia đình, niềm tiếc thương của đồng đội và khoảng trống để lại trong lòng quê hương.

Đồng chí trân trọng ghi nhận tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của hai chiến sĩ, những người đã dành tuổi trẻ cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình liệt sĩ Phạm Văn Tâm.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, Quân đội, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân luôn trân trọng, ghi nhớ sự hy sinh của các liệt sĩ, đồng thời tiếp tục đồng hành, chăm lo để thân nhân các anh không đơn độc trước những khó khăn sau mất mát. Sự quan tâm dành cho mỗi gia đình là trách nhiệm trong thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, cũng là tình cảm và đạo lý đối với những người đã hy sinh vì nhiệm vụ chung.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với đơn vị nơi các chiến sĩ công tác, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định. Cùng với đó, thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để có hình thức hỗ trợ thiết thực, phù hợp, giúp thân nhân các liệt sĩ từng bước ổn định cuộc sống.

Dẫu nỗi đau mất người thân không dễ nguôi ngoai, những lời hỏi han và sự giúp đỡ đúng lúc vẫn có thể tiếp thêm sức mạnh để người ở lại bước qua những ngày khó khăn. Khi sự quan tâm được thể hiện bằng những việc làm thường xuyên, nghĩa tình với người đã khuất cũng được tiếp nối, để bên mỗi gia đình luôn có đồng đội và quê hương cùng sẻ chia, nâng đỡ.

Quốc Hương