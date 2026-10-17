Quyết nghị đi đôi với hành động, trách nhiệm đi đôi với kết quả

Sáng 17/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự kỳ họp.

Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong nêu rõ: Với tinh thần lắng nghe, đồng hành cùng chính quyền trong tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy phát triển, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 7 kỳ họp, xem xét, thông qua 120 nghị quyết, trong đó có 32 nghị quyết quy phạm pháp luật, kịp thời tạo hành lang pháp lý để triển khai các chương trình, dự án, cơ chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong phát biểu khai mạc kỳ họp.

Trên nền tảng đó và với quyết tâm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của cơ quan dân cử, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2026-2031”. Nghị quyết đã được thông qua tại hội nghị ngày 14/10/2026. HĐND tỉnh sẽ xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết theo tinh thần “6 rõ”, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện theo hướng đồng bộ, quyết liệt, tạo chuyển biến thực chất về chất lượng, quyết định chính sách, hiệu lực giám sát và công tác dân nguyện.

Các đồng chí chủ tọa điều hành kỳ họp.

Tại kỳ họp này, trên cơ sở các nội dung do UBND tỉnh trình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến và các ban của HĐND tỉnh đã thẩm tra, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, xem xét, quyết định 3 nhóm vấn đề chủ yếu đó là: Nhóm các nội dung liên quan đến đầu tư công, đất đai và các nguồn lực đầu tư phát triển; nhóm các nội dung về phân cấp, phân quyền cho HĐND cấp xã; nhóm các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách và một số vấn đề quản lý nhà nước.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân; phát huy dân chủ, trí tuệ, nghiên cứu kỹ tài liệu, thảo luận thẳng thắn, tập trung vào những nội dung còn có ý kiến khác nhau và những vấn đề tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe, thảo luận các tờ trình của UBND tỉnh liên quan đến: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa (đợt 2); Phê duyệt Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026 (đợt 2); Quy định mức tối đa, mức tối thiểu của hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường về giá đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Quốc lộ 45 đoạn tiếp giáp với tỉnh Ninh Bình đi trung tâm tỉnh Thanh Hóa; Quy định mức thù lao hằng tháng của cộng tác viên dân số thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa...

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết tại kỳ họp.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, sau khi nghiên cứu kỹ các tờ trình và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX đã thống nhất biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh: Việc kịp thời ban hành các nghị quyết tại kỳ họp tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của HĐND tỉnh trong cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Để phát huy cao nhất kết quả kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Đối với các nghị quyết về đầu tư công, đất đai, hệ số điều chỉnh giá đất, danh mục khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất, các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng rừng và chủ trương đầu tư dự án xây dựng Quốc lộ 45 đoạn tiếp giáp với tỉnh Ninh Bình đi trung tâm tỉnh Thanh Hóa, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, gắn giải ngân với khối lượng và chất lượng thực tế.

Kiên quyết không để tình trạng nghị quyết đã có, nguồn lực đã được quyết định nhưng công việc vẫn chậm vì thủ tục, phối hợp hoặc thiếu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết; nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý, không để tồn đọng, kéo dài.

UBND tỉnh chỉ đạo rà soát toàn diện tình hình phân bổ, sử dụng vốn đầu tư công năm 2026; làm rõ số vốn còn chưa phân bổ, nguyên nhân và phương án xử lý. Đồng thời, sớm xây dựng phương án sơ bộ kế hoạch đầu tư công năm 2027, gắn với danh mục dự án, khả năng cân đối nguồn vốn, tiến độ chuẩn bị đầu tư và điều kiện triển khai.

Việc chuẩn bị phải đi trước một bước, bảo đảm khi HĐND xem xét, quyết định thì các dự án đã đủ điều kiện để tổ chức thực hiện và giao vốn kịp thời; không để bước sang năm mới mới bắt đầu xử lý những công việc lẽ ra phải được chuẩn bị từ cuối năm trước.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Đối với nghị quyết phân cấp cho HĐND cấp xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan chức năng khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn; đồng thời bảo đảm các điều kiện cần thiết để cấp xã thực hiện đúng thẩm quyền và phát huy được tính chủ động. Phân cấp, phân quyền phải đi liền với trách nhiệm, nguồn lực và năng lực thực hiện; không để tình trạng giao thêm nhiệm vụ nhưng thiếu hướng dẫn, thiếu điều kiện thực hiện, làm phát sinh thêm khó khăn cho cơ sở. Các cơ chế, chính sách về chế độ cán bộ, quản lý thị trường, thù lao cộng tác viên dân số và các nội dung liên quan phải được triển khai thống nhất, đúng đối tượng, đúng quy định, thiết thực và hiệu quả.

Thường trực HĐND tỉnh, các ban, các tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND tỉnh cần chủ động theo dõi, giám sát, nhất là đối với các nội dung liên quan đến nguồn lực lớn, tiến độ đầu tư công, phân cấp, phân quyền và những vấn đề cử tri, Nhân dân quan tâm.

Giám sát không chỉ để phát hiện hạn chế, bất cập mà quan trọng hơn là thúc đẩy trách nhiệm thực thi, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn phát sinh và bảo đảm các nghị quyết được thực hiện đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đồng thời, chủ động chuẩn bị các điều kiện triển khai những nhiệm vụ đổi mới hoạt động HĐND theo định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục nâng cao chất lượng quyết nghị, giám sát, công tác dân nguyện và trách nhiệm của từng chủ thể trong hoạt động của cơ quan dân cử.

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND cần sửa đổi, thay thế với 2 nhóm: Nhóm phải sửa do thay đổi căn cứ pháp lý; nhóm không hiệu quả trong thực tiễn.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, chuẩn bị từ sớm các nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm, bảo đảm đúng tiến độ, đầy đủ hồ sơ và chất lượng theo quy định.

Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh trên tinh thần cùng hướng tới mục tiêu chung, nhưng phối hợp phải gắn với giữ vững nguyên tắc, thẩm quyền và chất lượng quyết định. Hồ sơ chưa bảo đảm yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện; nội dung chưa đủ điều kiện thì chưa đưa ra xem xét, quyết định; không vì áp lực tiến độ mà giản lược quy trình hoặc hạ thấp yêu cầu về chất lượng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các nghị quyết; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, kịp thời tổng hợp, phản ánh những kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền.

Quốc Hương