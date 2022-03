Vững vàng thế trận biên phòng toàn dân

Phát huy vai trò nòng cốt, thời gian qua cán bộ, chiến sĩ lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn chủ động, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ tính mạng, tài sản Nhân dân. Từ đó, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân, giữ vững niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, quân đội.

Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, Đồn Biên phòng Hiền Kiệt. Ảnh: Hoàng Lan

Nhằm xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc khu vực biên giới, lực lượng BĐBP tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng, triển khai nhiều đề án quan trọng như “Tăng cường bảo đảm an ninh biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa”; Đề án “Phát triển đảng viên ở các bản vùng sâu, vùng xa”; thành lập lực lượng liên ngành (công an, quân sự, biên phòng) tại các bản trọng điểm biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa do BĐBP chủ trì. Cùng với đó, BĐBP tỉnh đã chủ động phối hợp với các lực lượng, tham mưu cho các cấp, các ngành, chính quyền địa phương xây dựng 100% các thôn, bản khu vực biên giới có tổ hòa giải, xây dựng cụm thôn, bản không có tội phạm. Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào và các dân tộc là anh em ruột thịt”, cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn kiên trì bám dân, bám địa bàn, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng đứng chân trên địa bàn biên giới, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, mang ánh sáng văn hóa của Đảng tới các bản làng vùng sâu, vùng xa nơi biên giới.

Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng BĐBP tỉnh đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số trong lúc khó khăn dịch bệnh và các chiến sĩ quân hàm xanh cũng “dựa vào tai mắt Nhân dân” để góp phần nâng cao hiệu quả trong phòng, chống dịch COVID-19, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhiều năm qua, BĐBP tỉnh cùng với Nhân dân trên hai tuyến biên giới (trên bộ, trên biển) đã tổ chức hàng nghìn lượt tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, mốc giới và an ninh trật tự trên địa bàn. Từ hàng nghìn nguồn tin có giá trị của quần chúng Nhân dân cung cấp, BĐBP tỉnh đã triệt phá thành công nhiều vụ án ma túy quy mô lớn.

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng về công tác vận động quần chúng, BÐBP tỉnh đã triển khai 542 đảng viên là cán bộ biên phòng phân công phụ trách giúp đỡ 2.787 hộ gia đình đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới. Vận động được 1 tập thể, 19 hộ gia đình, 90 cá nhân tự nguyện đăng ký tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, 141 tổ/523 tổ viên tự quản an ninh trật tự thôn, bản. Vận động thành lập tổ tàu thuyền an toàn được 441 tổ/3.585 tàu, thuyền/11.157 thành viên; tổ tự quản bến bãi an toàn 63 bến bãi/679 thành viên; tổ tự quản an ninh trật tự 443 tổ/1.869 thành viên.

Đồng thời, BĐBP đã thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao Nhân dân với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú như tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa Nhân dân, chính quyền và BĐBP với Nhân dân, chính quyền và các lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào. Đến nay đã duy trì tốt hoạt động kết nghĩa 17/17 cặp bản 2 bên biên giới; hoạt động kết nghĩa giữa 5 đồn biên phòng tỉnh Thanh Hóa với 3 đại đội bảo vệ biên giới của nước bạn Lào; thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường” BĐBP tỉnh đỡ đầu 95 em học sinh có điều kiện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi tháng hỗ trợ 500.000 đồng/1 em, trong đó có 11 em học sinh Lào; thực hiện mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”; phong trào “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới” BĐBP tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng 220 căn nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, 4 công trình dân sinh tặng cho đồng bào khu vực biên giới, trị giá trên 7 tỷ đồng. Phối hợp với Tổng Công ty Viễn thông Quân đội và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng bò giống cho hộ nghèo trên biên giới; tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo nhân dịp lễ, tết; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân...

Đại tá Nguyễn Văn Thú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh chia sẻ: “Thời gian tới, tình hình trên các tuyến biên giới, biển đảo dự báo vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề biên giới, địa bàn biên giới để chống phá cách mạng nước ta; các vấn đề an ninh phi truyền thống đang tiềm ẩn nhiều thách thức, nhất là đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng... Trước tình hình đó, việc củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” bảo vệ biên giới là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, mang tính chiến lược, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; trong đó, BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, phải tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra”.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn nơi biên cương Tổ quốc, những việc làm thiết thực nói trên của lực lượng BĐBP thực sự có ý nghĩa xã hội to lớn. Không chỉ tô thắm hơn hình ảnh cao đẹp của anh “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới, mà những phần việc đó còn trực tiếp góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân.

Bài và ảnh: Hoàng Lan