Trung đoàn 762 phát động thi đua “76 ngày đêm hành động quyết thắng”

Đoàn cơ sở Trung Đoàn 762, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa vừa phát động thi đua cao điểm với chủ đề “76 ngày đêm hành động quyết thắng” lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2020) tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên Đoàn cơ sở Trung đoàn 762.

Đợt thi đua cao điểm bắt đầu từ ngày 15-12-2020 đến ngày 28-2-2021 với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể sau: 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhận thức tư tưởng, động cơ quyết tâm thi đua đúng đắn và trách nhiệm cao nhất; luôn nêu cao tinh thần, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống; duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác; thực hiện tốt nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm sát thực tế, yêu cầu nhiệm vụ, an toàn, tiết kiệm; hoàn thành công tác xây dựng chính quy ở cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh công tác tăng gia, chăn nuôi và chăm lo nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội; duy trì nghiêm hoạt động công tác kỹ thuật, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông".

Tại lễ phát động, các Chi đoàn và Liên Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Trung đoàn 762 đã tổ chức giao ước, ký kết thi đua, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngọc Lê - Xuân Hùng