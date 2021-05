Trao tặng 3.000 khẩu trang y tế, nước sát khuẩn và nhu yếu phẩm cho lực lượng vũ trang huyện Sốp Bâu, Lào

Chiều 15-4, Đồn Biên phòng Tam Chung (Mường Lát) đã trao tặng 3.000 khẩu trang y tế, nước sát khuẩn và nhu yếu phẩm thiết yếu cho các lực lượng vũ trang huyện Sốp Bâu (Lào).

Tại cột mốc 281 biên giới Việt Nam - Lào cán bộ Đồn Biên phòng Tam Chung trao đổi tình hình quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 với lực lượng vũ trang huyện Sốp Bâu (Lào).

Tại cột mốc 281 biên giới Việt Nam - Lào, đoàn cán bộ của Đồn Biên phòng Tam Chung đã trao đổi công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tiến hành xây dựng thêm chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại bản Ón, đồng thời thông tin tình hình quản lý bảo vệ biên giới, công tác xuất - nhập cảnh cho lực lượng chức năng của nước bạn Lào nắm được.

Trao tặng vật tư y tế và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho Đại đội Biên phòng 214, trạm cửa khẩu Xổm Vẳng, huyện Sốp Bâu (Lào) nhằm phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng thời, Đồn Biên phòng Tam Chung đã trao tặng vật tư y tế gồm 3.000 khẩu trang, nước sát khuẩn và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho Đại đội Biên phòng 214, Trạm cửa khẩu Xổm Vẳng, huyện Sốp Bâu (Lào) để phòng, chống dịch COVID-19.

Đồn Biên phòng Tam Chung (Mường Lát) quản lý 7,37 km đường biên giới, 4 cột mốc. Những năm qua, Đồn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các hoạt động liên quan đến khu vực biên giới, phát triển kinh tế - xã hội…

Lực lượng vũ trang huyện Sốp Bâu tặng quà lưu niệm, cám ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Đồn Biên phòng Tam Chung trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồn đã cùng lực lượng biên giới của nước bạn thường xuyên tuần tra, kiểm soát dọc đường biên, mốc giới. Đến nay đường biên, mốc giới vẫn giữ nguyên hiện trạng; an ninh - trật tự trên địa bàn được giữ vững; công tác phòng, chống dịch COVID-19, công tác xuất - nhập cảnh được đảm bảo

Ngọc Huấn - Hoàng Đông