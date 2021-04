TP Thanh Hóa: Thành lập trung đội dân quân thường trực

Chiều 20-4-2021, UBND TP Thanh Hóa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung đội dân quân thường trực thuộc Ban CHQS thành phố Thanh Hóa. Dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tá Vũ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Đại tá Trương Văn Luân, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa.

Đại tá Trương Văn Luân, Phó Chí huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao quyết định thành lâp Trung đội dân quân thường trực cho Ban CHQS thành phố Thanh Hóa.

Trung đội dân quân thường trực thuộc Ban CHQS TP Thanh Hóa gồm 28 đồng chí, đây là đơn vi đầu tiên được thành lập trên địa bàn không phải khu vực biên giới của Quân khu 4 và miền Bắc. Nhiệm vụ chính của Trung đội là phối hợp cùng các lực lượng đứng chân trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền, tài sản của Đảng, nhà nước, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Sau khi ra mắt, Trung đội dân quân thường trực ổn định tổ chức biên chế, nơi ăn nghỉ, thực hiện nghĩa vụ tổ chức xây dựng và huấn luyện theo quy định của Luật dân quân tự vệ. Tuân thủ theo kế hoạch chỉ đạo của cấp trên, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ, trước mắt cùng với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố phối hợp với các lực lượng bảo vệ an toàn cho bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Trương Văn Luân, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương TP Thanh Hóa tiếp tục tạo mọi điều kiện để Trung đội dân quân thường trực hoạt động đảm bảo về quân số, có chất lượng; quan tâm tạo điều kiện về quỹ đất, bảo đảm nguồn kinh phí cho xây dựng doanh trại, nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt, thao trường huấn luyện, đất tăng gia sản xuất cũng như mua sắm cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ công tác huấn luyên và hoạt động của lực lượng dân quân thường trực, qua góp phần vào hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của thành phố cũng như của tỉnh. Trung đội cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong hoạt động và sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng có liên quan hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ngọc Lê