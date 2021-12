Tổng kết hoạt động Cụm thi đua khối lực lượng vũ trang, thi hành án dân sự và trại giam trên địa bàn Thanh Hóa

Ngày 14-12, Cụm thi đua số 9 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2022. Dự và chỉ đạo có đồng chí Đỗ Trọng Hùng, Trưởng ban Thi đua - khen thưởng tỉnh Thanh Hóa.

Cụm thi đua số 9 gồm 8 đơn vị: Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Trại giam Thanh Cẩm và Trại giam Thanh Lâm (Bộ Công an).

Năm 2021, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhưng với quyết tâm cao các đơn vị trong Cụm đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, đã tích cực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của ngành chủ quản và của địa phương, góp phần ngăn chặn, kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh.

Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua cụ thể, tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2021. Trong phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều mô hình, cách làm hay được nhân rộng để học tập. Cụ thể, ở các đơn vị trong Cụm thi đua đã có 960 lượt tập thể, 3.211 lượt cá nhân được các cấp, ngành khen thưởng, nhiều đơn vị được tặng Cờ thi đua.

Kết quả hoạt động công tác của các đơn vị trong Cụm đã góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến làm rõ một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế của các đơn vị, đồng thời trao đổi một số kinh nghiệm và đề ra những giải pháp, phương hướng công tác trọng tâm năm 2022 của Cụm thi đua.

Hội nghị đã thống nhất chấm điểm năm 2021, suy tôn và tặng Cờ thi đua của tỉnh cho các đơn vị: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trại giam Thanh Cẩm và Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Các đơn vị đã bầu Trại giam Thanh Cẩm làm Cụm trưởng, Trại giam Thanh Lâm làm Cụm phó Cụm Thi đua số 9 năm 2022.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong cụm đã thống nhất nội dung và ký giao ước thi đua năm 2022.

Thu Phương - Xuân Hùng