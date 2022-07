Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

(Ảnh minh họa).

Thông qua việc tổ chức ngày hội nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Xây dựng, củng cố mối quan hệ giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân tại cơ sở; phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp Nhân dân; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân; nhân rộng những mô hình, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân nhằm đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới.

Việc tổ chức ngày hội phải đảm bảo thiết thực, trang trọng, có ý nghĩa sâu sắc và hướng về cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân về truyền thống vẻ vang của dân tộc, thành tựu của đất nước trong những năm qua; vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò và sức mạnh to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, qua đó nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và năng lực của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ hiện nay; Kết hợp đa dạng các hình thức, phương pháp, phương tiện tuyên truyền phù hợp qua các phương tiện truyền thông đại chúng như mạng xã hội, internet, báo chí, tờ rơi, khẩu hiệu,... Chú trọng việc phát huy vai trò của người có uy tín, điển hình tiên tiến trong cộng đồng để nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Các đơn vị lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền phù hợp với chủ đề Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, như: “Bảo vệ Tố quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”; “Tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm và quyền lợi của toàn dân”; “Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”; “Phát huy tinh thân yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự của Tổ quốc”. Ngoài ra các đơn vị có thể đề ra các khẩu hiệu khác về bảo vệ ANTT phù hợp với chủ đề Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an với các sở, ban, ngành, đoàn thể để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế phối hợp về công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở; xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong sạch, vững mạnh; rà soát các mô hình, điển hình tiên tiến làm công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, thanh loại những mô hình hoạt động không hiệu quả và tham mưu sơ kết, tổng kết, xây dựng, nhân rộng những mô hình hay, có hiệu quả thiết thực.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9; 77 năm ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005-19/8/2022). Chú trọng xây dựng mô hình điển hình “Dân vận khéo” trong Công an nhân dân, thông qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở và xây dựng hình ảnh “Người cán bộ chiến sĩ Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân”.

Cổ vũ, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà đối với gia đình cán bộ làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở và quần chúng bị hy sinh, bị thương trong đấu tranh bảo vệ ANTT, phòng, chống tội phạm; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao,....

Thời gian thực hiện từ ngày 1-8-2022 đến 19-8-2022. Ban chỉ đạo 138 cấp huyện và Ban chỉ đạo ANTT cấp xã khẩn trương tham mưu, xây dựng Kế hoạch để tổ chức thực hiện. Ban chỉ đạo 138 thành phố Thanh Hóa, huyện Cẩm Thủy và lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức “điểm” “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” phục vụ đại biểu Trung ương, Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh về dự chỉ đạo, động viên Nhân dân tại “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” ở cơ sở.

BĐT