Thành công từ việc đưa công an chính quy về xã bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở

Tổng kết công tác công an năm 2020, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ”; hoạt động của các loại tội phạm được kiềm chế, phạm pháp hình sự giảm; tỷ lệ điều tra khám phá trọng án đạt hơn 98%; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông, cháy nổ đặc biệt nghiêm trọng.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo các đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2020.

Đặc biệt, trong công tác xây dựng lực lượng, Công an Thanh Hóa đã đưa 2.597 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an chính quy công tác tại Công an tỉnh, công an cấp huyện về đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó công an xã và công an viên tại 509 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đây chính là một trong những thành tích nổi bật để Công an Thanh Hóa được Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc” năm 2020.

Thiếu tá Lê Văn Tươi, Trưởng Công an xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn cho biết: Khi được Giám đốc Công an tỉnh điều động về cơ sở, chúng tôi đã tiếp cận ngay tình hình, nhất là tình hình phòng chống tội phạm, đồng thời xác định rõ nhiệm vụ của từng đồng chí. Trên địa bàn xã có 7 thôn, là xã trọng điểm, trước đây có ma túy, cờ bạc, tín dụng đen, từ khi chúng tôi về thì tình hình ANTT đã có chuyển biến rõ rệt.

Với việc tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 10 nghị quyết, chỉ thị; sơ kết, tổng kết 4 đề án lớn về công tác bảo đảm an ninh quốc gia; 11 chỉ thị, đề án, kế hoạch lớn về công tác phòng, chống tội phạm và hơn 60 phương án, kế hoạch nghiệp vụ về công tác an ninh, Công an Thanh Hóa đã chủ động nắm chắc tình hình, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ”. Đặc biệt, trên tuyến biên giới dài tới 192km, dân cư thưa thớt, đường sá đi lại khó khăn, các đối tượng xấu thường lợi dụng để gây mất đoàn kết dân tộc, truyền đạo trái phép... nhưng ở Thanh Hóa những kẻ xấu này hầu như không có cơ hội hoạt động bởi ngoài CBCS cắm bản, cắm làng thì hàng vạn, hàng triệu người dân đều là tai mắt giúp công an giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Khu Kinh tế Nghi Sơn – công trình trọng điểm quốc gia có hàng trăm doanh nghiệp đầu tư nhưng không hề xảy ra đình công, nghỉ việc tập thể, mâu thuẫn giữa chủ và công nhân được giải quyết kịp thời cũng là một thành công lớn mà không dễ gì đạt được. Với phương châm lấy công tác phòng ngừa là nền tảng để ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động gây mất ANTT, lực lượng Công an Thanh Hóa chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND các địa phương, đặc biệt là các khu vực kinh tế trọng điểm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và thực thi pháp luật về ANTT. Thường xuyên hướng dẫn, phối hợp với các lực lượng chức năng của các nhà máy, dự án tăng cường hoạt động bảo vệ, tuần tra, kiểm soát, không để xảy ra tình huống bị động, đột xuất, phức tạp về ANTT. Sự ổn định, yên tâm của doanh nghiệp đã góp phần tạo niềm tin để các nhà đầu tư đến với tỉnh Thanh Hóa trong suốt thời gian qua. Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của các kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT mà lực lượng Công an Thanh Hóa từ tỉnh đến cơ sở đã và đang triển khai quyết liệt. Nhờ đó, môi trường đầu tư được đảm bảo, các doanh nghiệp nước ngoài tin tưởng để tiếp tục đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, năm 2020 Công an Thanh Hóa đã chủ động tham mưu, rà soát đưa ra khỏi nguồn nhân sự đại hội đảng các cấp hàng trăm trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân sự, bảo vệ chính trị nội bộ, phục vụ đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn liên quan đến nhân sự; bắt các đối tượng cưỡng đoạt tài sản của các đồng chí lãnh đạo thị xã Nghi Sơn; phát tán tài liệu, đơn, thư nặc danh bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo huyện Thạch Thành; lợi dụng mạng xã hội để bôi lem, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Năm 2020, Công an Thanh Hóa đã bảo vệ vững chắc ANTT trên địa bàn tỉnh, phục vụ có hiệu quả việc thực hiện “mục tiêu kép” của tỉnh đó là vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cũng ghi được dấu ấn đậm nét, trong đó Công an tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả hơn 30 kế hoạch phòng chống tội phạm, mở nhiều đợt đấu tranh quyết liệt với các băng, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, sử dụng vũ khí nóng, tổ chức đánh bạc, can dự vào các lĩnh vực kinh tế... Nhiều chuyên án lớn được điều tra khám phá nhanh, trong thời gian ngắn, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân biểu dương, đánh giá cao.

Trong năm qua, tai nạn giao thông được kiềm chế giảm trên cả 3 tiêu chí; không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và đua xe trái phép; là địa phương dẫn đầu trong cả nước về xử lý xe quá tải trọng (xử phạt gần 150 tỷ đồng). Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai sâu rộng và có nhiều đổi mới với nhiều mô hình hay, nhiều điển hình tiên tiến góp phần phòng ngừa, phát hiện và giữ vững ANTT ngay từ cơ sở...

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Để đạt được thành tích trên, trước hết là sự đồng lòng, nhất trí của CBCS. Bên cạnh đó, việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm tới từng CBCS, nêu cao sự gương mẫu của lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp cũng đã tạo nên sức mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Năm 2021, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới. Trong đó, tập trung vào công tác nắm tình hình; tham mưu giải quyết kịp thời, hiệu quả những vụ việc phức tạp, không để bị động, bất ngờ và hình thành điểm nóng; bảo vệ vững chắc an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu trọng điểm; đấu tranh mạnh với các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động kiểu “xã hội đen”; phấn đấu hằng năm, tỷ lệ điều tra, phá án đạt trên 80%, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 96% trở lên... bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thái Thanh