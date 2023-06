Sơ kết công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2023

Sáng 21-6, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác biên phòng, công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2023; rút kinh nghiệm 1 năm thực hiện quy chế công tác quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận trong đơn vị. Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Sáu tháng đầu năm 2023, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu UBND tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện hiệu quả các đề án năm 2023 trên địa bàn khu vực biên giới (KVBG), vùng biển. Quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển của tỉnh. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, công trình biên giới và chống khai thác IUU. Đã tổ chức tuần tra đơn phương 215 cuộc/1.325 lượt cán bộ, chiến sỹ; tuần tra song phương 24 cuộc/576 cán bộ, chiến sỹ tham gia. Phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 1 Cảnh sát biển tham gia tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc lần 1 năm 2023. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến, kế hoạch bảo vệ biên giới, vùng biển năm 2023 và kế hoạch hiệp đồng với các đơn vị tiếp giáp. Chủ động, triển khai thực hiện nhiệm vụ PCTT-TKCN trên KVBG, vùng biển; đã điều động 3 lượt tàu, ca nô, 385 lượt CBCS tham gia TKCN, chữa cháy rừng, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về công tác quân sự, quốc phòng, biên phòng.

Tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Sáu tháng đầu năm đã tổ chức tuyên truyền được 59 buổi/2.124 lượt người nghe; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh được 560 giờ; in ấn, phát 24.000 tờ rơi; xây dựng, phát sóng trên 120 tin, bài trên truyền hình, các báo Trung ương và địa phương. Đã tổ chức cho 1 tập thể, 54 hộ gia đình, 104 cá nhân tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới; 497 tổ tự quản ANTT/1.625 thành viên, 422 tổ tàu thuyền an toàn/1.820 tàu/3.447 thuyền viên, 110 bến bãi an toàn/220 thành viên.

Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội ở KVBG. Phát huy tốt vai trò của cán bộ BĐBP với 4 đồng chí tham gia cấp ủy cấp huyện, 17 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã, 3 đồng chí tham gia HĐND cấp huyện, 4 đồng chí tham gia HĐND cấp xã. Giới thiệu 41 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 41 chi bộ bản, khu phố biên giới của 2 huyện Mường Lát và Quan Sơn. Phân công cho 513 đảng viên phụ trách 2.501 hộ gia đình ở KVBG, vùng biển. Tham mưu, củng cố, kiện toàn 55 chi bộ bản, kết nạp 35 đảng viên mới. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức dân vận 4 lớp/670 cán bộ cơ sở, trưởng bản, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Xây dựng 4 chuyên án đấu tranh với hoạt động ma túy và vật liệu nổ. Chủ trì bắt giữ, xử lý 92 vụ/107 đối tượng; thu giữ 17.030 viên ma tuý tổng hợp; 57,243 gam heroin; 2 kg nhựa thuốc phiện; 10 kg thuốc nổ, 500 kíp nổ và nhiều tang vật khác. Khởi tố 24 vụ/31 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 68 vụ/76 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước gần 491 triệu đồng. Phối hợp với các lực lượng bắt giữ 7 vụ/9 đối tượng. Tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp 45 khẩu súng tự chế các loại.

Duy trì và thực hiện tốt hoạt động đối ngoại Biên phòng, ngoại giao Nhân dân; duy trì, đẩy mạnh hoạt động giao lưu kết nghĩa giữa 6 đồn Biên phòng với 3 đại đội Biên phòng tỉnh Hủa Phăn; 17 cặp bản biên giới. Đỡ đầu 11 cháu học sinh Lào trong Chương trình “Nâng bước em đến trường”.

Các đại biểu dự hội nghị.

Về nội dung rút kinh nghiệm 1 năm thực hiện quy chế công tác quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận trong đơn vị, báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Trong 1 năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế số 775, ngày 12-5-2022 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị “Về công tác quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Vận dụng sát đúng với tình hình thực tiễn đơn vị. Nền nếp, chế độ quản lý, đánh giá, phân loại tình hình tư tưởng, nắm và định hướng dư luận được duy trì thực hiện thường xuyên, thống nhất, hiệu quả ở từng cấp. Phát huy tốt vai trò của các tổ chức, các lực lượng, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác tư tưởng. Nội dung, biện pháp tiến hành quản lý tư tưởng, nắm và định hướng dư luận đã có nhiều đổi mới, đạt được hiệu quả thiết thực. Qua đó, đã xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lành mạnh, các vụ việc xảy ra được phát hiện và xử lý kịp thời; tạo động lực góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh trao Bằng khen cho Phòng PCTP&MT BĐBP tỉnh đã có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Cũng tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã trao Bằng khen cho 1 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Hoàng Văn Hùng, Chính ủy BĐBP tỉnh trao thưởng nóng cho Ban Chuyên án TH423.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã trao thưởng nóng cho Ban Chuyên án TH423 và tặng Giấy khen cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm ma túy.

Quốc Toản