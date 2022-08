Quan Hóa quan tâm lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương

Quan Hóa là huyện miền núi, biên giới, có vị trí quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Trong những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quan Hóa tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, huyện Quan Hóa luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị định số 21/2019/NĐ-CP, ngày 22-2-2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ, cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh. Trên cơ sở đó, rà soát, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, quân sự, phù hợp với đặc điểm, điều kiện mới. Trong đó, coi trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp thông qua kế hoạch, chỉ tiêu, biện pháp tổ chức thực hiện. Phát huy vai trò của cơ quan quân sự, công an trong xây dựng, bổ sung hoàn thiện cơ chế, quy chế về xây dựng, tổ chức hoạt động của khu vực phòng thủ; kiện toàn kế hoạch chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; duy trì nền nếp chế độ giao ban 4 lực lượng (quân sự, biên phòng, công an, kiểm lâm), thường xuyên nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả những vụ việc trên địa bàn, không để thành “điểm nóng”.

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, phổ biến kiến thức quốc phòng cho toàn dân. Giao Ban CHQS huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát đối tượng, lập kế hoạch bồi dưỡng và cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định, nhất là những cán bộ mới được bổ nhiệm các chức danh, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ, chủ hộ gia đình trên tuyến biên giới. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ,... Qua đó, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc, góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Cùng với công tác tuyên truyền, Huyện ủy, UBND huyện Quan Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang huyện tinh gọn, mạnh, có cơ cấu, thành phần hợp lý. Trong đó, ưu tiên lực lượng làm nhiệm vụ cơ động, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đội ngũ cán bộ, cơ quan quân sự, công an các cấp vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Với lực lượng dự bị động viên, tập trung xây dựng theo hướng “gần, gọn địa bàn, sẵn sàng huy động, sẵn sàng chiến đấu cao”. Lực lượng dân quân tự vệ xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng, cơ cấu, thành phần phù hợp, chất lượng tổng hợp ngày càng cao, nhất là chất lượng chính trị. Quan tâm lựa chọn nhân sự, cử đi đào tạo chức danh chỉ huy trưởng quân sự xã, thị trấn, trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở; thực hiện nghiêm quy trình bổ nhiệm, sử dụng cán bộ sau đào tạo, bảo đảm dân chủ, công khai.

Để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, huyện chỉ đạo cơ quan quân sự, công an, các đơn vị, cơ sở tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện; tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, kết hợp huấn luyện chiến đấu với huấn luyện các kỹ năng khắc phục, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, sát thực tế địa bàn. Duy trì nghiêm nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu; kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến, bố trí điều chỉnh lực lượng và tổ chức luyện tập, diễn tập chặt chẽ, đúng quy định. Để nâng cao hiệu quả, huyện chỉ đạo cơ quan quân sự, công an nghiên cứu, hướng dẫn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ theo cụm xã, liên xã; kết hợp diễn tập chiến đấu phòng thủ với phòng thủ dân sự, thực hành huy động số lượng lớn dân quân tự vệ trong các tình huống quốc phòng, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các địa phương, lực lượng, nhất là phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an, biên phòng trong tham mưu, xử lý những vấn đề nảy sinh, không để xảy ra các “điểm nóng” về an ninh nông thôn, an ninh biên giới.

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được huyện Quan Hóa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật. Từ năm 2016 đến nay, số công dân nhập ngũ của huyện luôn đạt 100% chỉ tiêu trên giao; trong đó, sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm 76,8%; trình độ văn hóa được nâng lên, có 61,3% tốt nghiệp THPT và 38,7% tốt nghiệp THCS. Riêng năm 2022, có 6,3% công dân nhập ngũ có trình độ cao đẳng, đại học; 100% chiến sĩ mới nhập ngũ đều tự giác, tích cực rèn luyện, không có trường hợp đào bỏ ngũ, vi phạm kỷ luật, được các đơn vị đánh giá cao. Song song với làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, cấp ủy, chính quyền huyện Quan Hóa đã quan tâm triển khai chính sách đối với quân nhân khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, như: tạo điều kiện cho vay vốn, cho thuê đất để sản xuất, kinh doanh; giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động... Với việc quan tâm làm tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội, củng cố, tăng cường niềm tin trong các tầng lớp Nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi biên giới.

Với những kết quả đạt được thời gian qua, công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn huyện Quan Hóa luôn được giữ vững, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài và ảnh: Minh Hiếu