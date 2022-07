Phụ nữ Mường Lát đồng hành bảo vệ biên giới

Thực hiện phong trào “Phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc”, những năm qua, Hội LHPN huyện Mường Lát đã và đang phát huy vai trò tiên phong, xung kích cùng cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc... Từ đó, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh vững chắc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Lực lượng bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ và phụ nữ huyện Mường Lát tuần tra bảo vệ biên giới trên địa bàn huyện.

Phát huy vai trò của phụ nữ trong bảo vệ an ninh biên giới, Hội LHPN thị trấn Tén Tằn thường xuyên phối hợp với Ðồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn tuần tra, bảo vệ vững chắc đường biên giới Việt – Lào dài 23,292km, với 9 mốc quốc giới (từ mốc 274 đến mốc 282). Chị Vi Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Mường Lát cho chúng tôi biết: Thị trấn Mường Lát có 11 khu phố, trong đó có 6 khu phố giáp biên giới, lại có Cửa khẩu Tén Tằn, thường xuyên có nhiều gia đình hoạt động giao thương, thăm thân qua lại với Nhân dân nước bạn (Lào). Đa số hội viên phụ nữ sinh ra và lớn lên ở đây đã thuộc lòng từng đường đi, lối mòn và nắm rõ người lạ, người quen trong khu vực... Vì vậy, khi phát hiện có dấu hiệu khả nghi, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới, các chị em đều báo với các cơ quan, đơn vị chức năng để cùng có biện pháp xử lý. Ngoài ra, Hội LHPN thị trấn phối hợp với bộ đội biên phòng phát quang cây cỏ ở vị trí cột mốc và đường biên, kiểm tra thân mốc... Phát động nhiều phong trào, như “Quần chúng tham gia tự quản đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản biên giới”, “Xây dựng điểm sáng văn hóa biên giới”... Ðặc biệt, chị em luôn hăng hái, nhiệt tình đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Luật Biên giới quốc gia, Luật Phòng, chống mua bán người, phổ biến các hiệp định, hiệp nghị, quy chế biên giới cho các hộ dân có đất sản xuất ở khu vực biên giới để tham gia cùng bộ đội biên phòng trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới...

Chủ tịch Hội LHPN huyện Mường Lát Hà Thị Nhơn cho biết thêm: Xác định công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở khu vực biên giới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là một trong những nội dung hết sức quan trọng. Vì thế, những năm qua, hội LHPN các cấp trên địa bàn đã phối hợp chặt chẽ với các đồn biên phòng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, bảo vệ đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh biên giới. Hội cũng tăng cường tuyên truyền trong cán bộ, hội viên về quan điểm, chủ trương, đường lối của Ðảng trong công tác đối ngoại; các quy chế, hiệp định về khu vực biên giới, quản lý xuất nhập cảnh; vận động chị em phối hợp phát quang đường tuần tra, khu vực cột mốc, tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm... Hội LHPN các xã, thị trấn đã huy động hàng trăm lượt phụ nữ phối hợp cùng các đồn biên phòng tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên mốc giới; tổ chức tuyên truyền pháp luật, thu hút hàng nghìn lượt hội viên tham dự. Ðặc biệt, khi dịch COVID–19 bùng phát trở lại, hội đã tích cực tham gia có hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh, góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm cho hoạt động của tổ chức hội và phong trào của các cấp hội trong điều kiện bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh. Các cán bộ hội từ huyện đến cơ sở cùng với các ban, ngành tham gia thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID–19, phối hợp với ban văn hóa xã, các đồn biên phòng, đoàn thanh niên, tuyên truyền trên loa truyền thanh, tuyên tuyền lưu động đến với hội viên, phụ nữ và Nhân dân về tình hình dịch bệnh; hỗ trợ trạm y tế các xã, thị trấn tiêm vắc-xin phòng, chống dịch COVID–19 cho Nhân dân. Các cấp hội hưởng ứng các đợt kêu gọi quyên góp ủng hộ chung tay chống dịch COVID–19 bằng nhiều hình thức, như: góp tiền, rau củ, gạo... Hội LHPN huyện phối hợp với hội phụ nữ công an huyện tổ chức gói bánh chưng và tặng quà khu điều trị COVID–19 của huyện với tổng giá trị là 3,5 triệu đồng, cấp phát 12.000 khẩu trang cho các hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Với sự năng nổ, nhiệt tình và tâm huyết của các hội viên, Hội LHPN huyện trở thành cầu nối và hạt nhân trong tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ nâng cao cảnh giác, phòng chống “Âm mưu diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc để chia rẽ gây mất đoàn kết nội bộ. Các cấp hội phụ nữ đã phối hợp với đội vận động quần chúng các đồn biên phòng vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tuyên truyền, vận động cho hội viên phụ nữ không sang Lào lấy chồng bất hợp pháp, không sang lao động tự do... Thực hiện tốt công tác phối hợp vận động thanh niên trong độ tuổi tham gia khám tuyển quân theo Luật Nghĩa vụ quân sự; tặng quà cho công dân trúng tuyển; quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về.

Dù còn nhiều khó khăn vì đại đa số hội viên là người dân tộc thiểu số, đời sống, kinh tế còn hạn chế nhưng các hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Mường Lát đã nêu cao tinh thần xung kích, mạnh dạn đổi mới, nhiệt tình tham gia hoạt động xã hội, là lực lượng tiên phong trong nhiều hoạt động góp sức bảo vệ an ninh biên giới, trật tự xã hội và phát triển kinh tế tại địa phương.

Bài và ảnh: Tiến Đạt