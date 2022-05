Phong trào thi đua Quyết thắng ở Đồn Biên phòng Trung Lý

Đồn Biên phòng Trung Lý vinh dự nhận danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng năm 2021. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2022 Đồn Biên phòng Trung Lý tiếp tục triển khai phong trào thi đua Quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng”, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần, trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đồn Biên phòng Trung Lý thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn. (Ảnh tư liệu)

Đồn Biên phòng Trung Lý đóng quân trên địa bàn bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 7,7 km đường biên giới với 4 mốc quốc giới (từ mốc 313 đến 316), bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách (xã Trung Lý).

Thời gian qua, Đảng uỷ, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Trung Lý đã triển khai toàn diện, đồng bộ phong trào thi đua Quyết thắng, đổi mới nội dung, hình thức thi đua và làm tốt công tác khen thưởng, tạo động lực quan trọng góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đảm bảo an toàn về mọi mặt, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn đơn vị, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Đơn vị gắn kết chặt chẽ giữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nội dung phong trào thi đua Quyết Tthắng với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, thực hiện nghêm chế độ “Ngày Chính trị và văn hoá ở cơ sở”, tổ chức tốt phong trào văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao, giao lưu với các đơn vị đứng chân trên địa bàn.

Đồn Biên phòng Trung Lý tổ chức các buổi tuần tra kiểm soát, bảo vệ đường biên, cột mốc gắn với phòng, chống dịch COVID-19, xuất nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm.

Đồn duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, chủ động nắm chắc tình hình, nhất là tình hình nội, ngoại biên, hoạt động tuyên truyền “Nhà nước Mông”, di cư tự do, truyền đạo trái phép, xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống các loại tội phạm và dịch bệnh COVID-19.

Đồng thời phối hợp thường xuyên với cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của địa phương để tổ chức tuyên truyền cho Nhân dân trên địa bàn về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các văn bản về công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Đặc biệt, năm 2021 đồn đã tuyên truyền được 112 buổi/5 bản/4.292 lượt người tham gia nghe; tuyên truyền, vận động 752 hộ/15 bản trên địa bàn ký cam kết phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép; tuyên truyền 5 hộ/21 khẩu người Mông có ý định di cư tự do vào các tỉnh Tây Nguyên ở lại địa bàn, ổn định làm ăn sinh sống; tuyên truyền các hệ luỵ, tác hại và cách phòng, ngừa đối với tội phạm buôn bán người, tuyên truyền kế hoạch và thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; xây dựng nông thôn mới…

Đồn Biên phòng Trung Lý thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng. (Hình ảnh BĐBP Đồn Trung Lý trao quà cho lực lượng chức năng và nhân dân các bản thuộc Nước CHDCND Lào giáp ranh với xã Trung Lý)

Đồn chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đường biên, mốc giới và đối ngoại biên phòng, phối hợp với Đại đội Biên phòng đội 215 (Lào) tổ chức các buổi tuần tra song phương bảo vệ biên giới, kết hợp với bảo vệ rừng, góp phần giữ vững ổn định đường biên, cột mốc, an ninh rừng được đảm bảo.

Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Đồn Biên phòng Trung Lý duy trì, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch và xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn. Trong đó phân công lực lượng gồm 39 đồng chí tại các chốt bản Táo, khu Kéo Cưa, tổ cơ động và chốt liên ngành đã tham gia tuần tra, kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19. Kết quả đã tổ chức tuần tra được 1.015 lần/4.060 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia, duy trì đảm bảo 100% quân số, thường trực, chốt chặn 24/24 giờ tại 2 chốt trên các đường mòn, lối mở qua lại biên giới khu vực bản Táo, Khằm 1 và 2 tổ cơ động thường trực tại đồn sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống, vụ việc xảy ra.

Tổ chức giao lưu bóng chuyền giữa cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Trung Lý với Nhân dân xã Trung Lý nhân dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5-2022.

Nhằm đảm bảo đời sống cho cán bộ, chiến sỹ đúng chế độ, tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Đồn Biên phòng Trung Lý đã tổ chức quán triệt, duy trì nghiêm quy định dự trữ vật chất, hậu cần phục vụ sẵn sàng chiến đấu và công tác thường xuyên theo đúng chỉ lệnh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Công tác tăng gia sản xuất được quan tâm, thường xuyên tu sửa hệ thống chuồng trại vì vậy đã phát huy được thế mạnh tại chỗ. Hàng năm duy trì tốt đàn lợn từ 12-15 con, đàn gia cầm hơn 130 con, đa dạng các loại rau xanh. Chỉ tính riêng năm 2021, rau, củ quả đạt 1,25 tấn, tương đương 72,3 triệu đồng, tổng nhập bếp ăn đơn vị đạt 1,7 tấn thịt các loại, tương đương 178 triệu đồng…

Đơn vị đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác”.

Cùng với đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác”, Đồn Biên phòng Trung Lý tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”; đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hoá tốt, đẹp, lành mạnh, phong phú” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phát huy hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân”.

Thượng tá Cao Văn Long, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trung Lý cho biết: Phong trào Thi đua Quyết thắng được đơn vị triển khai một cách đồng bộ, toàn diện trên mọi mặt công tác, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, hướng ứng nhiệt tình của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong toàn đơn vị. Với những thành tích đạt được trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021, đơn vị đã vinh dự được nhận danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

“Phát huy những kết quả đạt được, năm 2022 Đồn Biên phòng Trung Lý tiếp tục triển khai phong trào thi đua Quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng”. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch “Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến” trong bộ đội biên phòng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc, đi vào chiều sâu chất lượng công tác thi đua - khen thưởng. Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua của các ngành, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; hưởng ứng và thực hiện tốt các đợt thi đua cao điểm do cấp trên và địa phương phát động; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao cảnh giác, thực hiện hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc trong mọi tình huống. Cùng với đó, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố cơ sở chính trị, quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh”, Thượng tá Cao Văn Long cho biết thêm.

