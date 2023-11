Phối hợp tuần tra, kiểm tra đường biên, cột mốc biên giới

Thực hiện chương trình công tác của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Quan Sơn, đoàn công tác của huyện Quan Sơn do Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hà Xuân Thành làm trưởng đoàn phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Mìn đã tổ chức tuần tra biên giới và kiểm tra cột mốc 336 thuộc địa phận bản Yên, xã Sơn Điện.

Đoàn công tác huyện Quan Sơn và CBCS Đồn Biên phòng Mường Mìn quan sát khu vực biên giới từ vị trí cột mốc 336.

Tham gia cùng đoàn công tác có Đảng uỷ, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể 2 xã Mường Mìn và Sơn Điện.

Đoàn công tác cùng lực lượng của Đồn đã kiểm tra tình trạng cột mốc, phát quang bụi rậm, thông tầm nhìn đường biên do Đồn quản lý.

Cùng ngày, thực hiện kế hoạch tuần tra bảo vệ biên giới, Đồn Biên phòng Hiền Kiệt đã tổ chức tuần tra, phát quang đoạn biên giới và dọn vệ sinh khu vực cột mốc 319 thuộc địa phận bản Ho, xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa.

CBCS Đồn Biên phòng Hiền Kiệt tuần tra đường biên giới.

Qua kiểm tra, dấu hiệu đường biên giới không bị xê dịch, các cột mốc biên giới được đảm bảo nguyên trạng, an toàn; không có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế biên giới, xâm nhập, vượt biên giới trái phép. Nhân dân hai bên chấp hành nghiêm hiệp định, quy chế khu vực biên giới.

Đây là hoạt động nhằm kiểm tra, kiểm soát chặt biên giới, không để những vụ việc vi phạm quy chế biên giới xảy ra, qua đó duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn biên giới. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Quốc Toản (CTV)