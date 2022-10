Nỗ lực cho bình yên nơi rẻo cao biên giới

Mường Chanh là xã đặc biệt khó khăn của huyện Mường Lát, địa bàn chiến lược, quan trọng về an ninh quốc gia, có đường biên giới 22,5km tiếp giáp với nước bạn Lào; địa giới hành chính xã được phân chia thành 9 bản với 825 hộ, 3.773 nhân khẩu gồm 4 dân tộc là Mông, Thái, Khơ Mú và Kinh cùng sinh sống.

Người dân trên địa bàn xã Mường Chanh (Mường Lát) giao nộp vũ khí tự chế cho Đồn Biên phòng Quang Chiểu. Ảnh: Tiến Đạt

Phó Bí thư Đảng ủy xã Mường Chanh Lê Hồng Nguyên cho biết: Toàn xã có 96% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên vẫn còn một số phong tục, tập quán lạc hậu làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, lợi dụng các đường mòn, lối mở qua lại biên giới, các đối tượng tội phạm đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, săn bắt thú rừng... làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Đảng ủy, UBND xã Mường Chanh đã chủ động phối hợp với Đồn Biên phòng Quang Chiểu, Công an xã Mường Chanh triển khai nhiều giải pháp giữ vững an ninh trật tự. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), từ đó người dân nâng cao hiểu biết pháp luật, tự ý thức và nhắc nhở những người xung quanh “nói không” với vi phạm pháp luật. Nhờ đó, 9 tháng năm 2022, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã ổn định, không còn tình trạng di dịch cư, sử dụng vũ khí, khai thác lâm sản, buôn bán các chất ma túy trái pháp luật.

Trung tá Lê Đình Phú, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quang Chiểu (Mường Lát) cho biết thêm: Đồn Biên phòng Quang Chiểu quản lý, bảo vệ 46,7km đường biên giới trên địa bàn 2 xã Quang Chiểu và Mường Chanh; phía ngoại biên tiếp giáp với huyện Viêng Xay và Xốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào) với 2.022 hộ/9.409 khẩu. Để bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn rẻo cao biên giới, đơn vị xác định công tác tuyên truyền, PBGDPL cho người dân là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hiệu quả. Do đó, đơn vị đã lựa chọn những nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật phù hợp với từng địa phương, như: thông qua các buổi họp thôn, bản cuối tuần hoặc thời điểm khi bà con đi làm nương rẫy về; biên soạn các loại tài liệu tuyên truyền dễ nhìn, dễ nhớ, dễ hiểu để bà con dễ nắm bắt, thực hiện... Cùng với đó, đảng ủy, ban chỉ huy đồn thực hiện phương châm 5 cùng: “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc, cùng bảo vệ đường biên cột mốc” và 4 bám: “Bám chính quyền, bám đường lối, chính sách, bám dân, bám địa bàn” để chỉ đạo các đội, trạm, đặc biệt là đội vận động quần chúng phối hợp với các ban, ngành triển khai phổ biến những quy định pháp luật mới tới Nhân dân. Theo đó, đồn cử cán bộ, chiến sĩ tăng cường bám nắm địa bàn, bám dân tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, như: Luật Biên phòng, Luật Phòng, chống ma túy; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống mua bán người... Từ đầu năm 2022 đến nay đơn vị đã phối hợp với UBND 2 xã Mường Chanh, Quang Chiểu và các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền được 7 buổi về các quy định của pháp luật cho 374 lượt người tham gia. Qua tuyên truyền, người dân đã tự giác giao nộp cho đơn vị được 14 khẩu súng tự chế (4 khẩu súng kíp, 10 khẩu súng cồn). Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đặc biệt là sử dụng súng tự chế để săn bắn động vật. Ngoài ra, người dân trên địa bàn 2 xã đã cung cấp cho đồn 194 tin, trong đó có 131 tin có giá trị; phát hiện bắt giữ, xử phạt 6 vụ với 8 đối tượng; tang vật thu giữ 8.151 viên ma túy tổng hợp; 0,5kg nhựa thuốc phiện; 1 khẩu súng tự chế; 22 viên đạn bi; 30 viên đạn trụ; 1 xe máy và 3 điện thoại di động. Xử lý vi phạm hành chính 3 vụ với 4 đối tượng, thu nộp ngân sách Nhà nước 12 triệu đồng, tang vật thu giữ 0,72m3 gỗ tròn. Xử phạt 3 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, thu nộp ngân sách Nhà nước 9 triệu đồng.

Nhờ làm tốt các công tác tuyên truyền, ý thức về quốc gia, quốc giới, chủ quyền lãnh thổ của người dân trên địa bàn xã Mường Chanh ngày càng được nâng cao, từ đó tích cực, chủ động tham gia cùng lực lượng chức năng đấu tranh ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tiến Đạt