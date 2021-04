Những người lính mang quân hàm xanh trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19

Với chức năng nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 2 tuyến biên giới.

Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 Đồn Biên phòng Pù Nhi.

Trong năm 2020, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ra quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch gồm 15 đồng chí. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị căn cứ kế hoạch của bộ chỉ huy và thực tế tình hình địa bàn đơn vị, xây dựng kế hoạch ứng phó của đơn vị, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tăng cường lực lượng từ các đơn vị tuyến biển, cơ quan bộ chỉ huy cho các đơn vị tuyến biên giới phía Tây của tỉnh; lập 57 chốt kiểm soát cố định, 21 tổ kiểm soát lưu động với tổng quân số 317 đồng chí; thành lập 3 đoàn thường xuyên cơ động, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị. Tăng cường chốt chặn các đường mòn lối mở, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ vượt biên trái phép vào nội địa, ngăn chặn nguy cơ đưa mầm bệnh từ ngoài biên giới vào trong lãnh thổ.

Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương; chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường, theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến của dịch bệnh, phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động phát tờ rơi, tuyên truyền miệng, loa cơ động trên các trục đường, chia nhiều tổ đến từng bản, đặc biệt là các bản vùng sâu, vùng xa, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều thứ tiếng như: tiếng Thái, Mông, Dao, qua đó nâng cao ý thức cho người dân trong phòng, chống dịch.

Song song với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng như công an, quân sự, lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào, tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu, 2 bên cánh gà, cảng biển, siết chặt kiểm soát đường mòn, lối mở, dựng các lán trại dã chiến, chốt, tổ công tác lưu động ngăn chặn triệt để người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào. Đến nay, đã làm thủ tục nhập cảnh cho 2.267 người. Lao động xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc nhập cảnh trái phép về địa bàn tuyến biển 16 trường hợp; tuần tra, chốt chặn phát hiện bắt giữ, xử lý hành chính và đưa đi cách ly 42 vụ/90 đối tượng nhập cảnh trái phép; 5 vụ/7 đối tượng nhập cảnh trái phép mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và thuốc lá lậu.

Trong thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tăng cường, quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, không chủ quan, lơ là. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường kiểm tra, đôn đốc tập trung ưu tiên chỉ đạo nhiệm vụ phòng, chống dịch lên hàng đầu, đặc biệt là 9 trạm kiểm soát liên hợp được UBND tỉnh ra quyết định thành lập, duy trì đội kiểm soát lưu động... Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân trên 2 tuyến biên giới để phòng, chống dịch COVID-19, nâng cao nhận thức pháp luật, không tiếp tay đưa dẫn người nhập cảnh trái phép, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới, thực hiện tốt thông điệp 5K, tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi ra vào hoạt động tại cửa sông, cửa lạch, trên biển và quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Tổ chức kiểm tra chặt chẽ cửa khẩu, cảng biển, siết chặt kiểm soát đường mòn lối mở, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Chủ động trao đổi chia sẻ thông tin với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào trong đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch trên biên giới.

