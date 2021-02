Lực lượng vũ trang TP Thanh Hóa nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Lực lượng dân quân tự vệ TP Thanh Hóa huấn luyện nội dung bắn súng AK bài 1.

Nằm hai bên bờ sông Mã, TP Thanh Hóa là một trong những đô thị có quy mô dân số và diện tích lớn bậc nhất của khu vực phía Bắc, có vị trí hết sức quan trọng trong thế trận phòng thủ của tỉnh.

Nhận thức sâu sắc về tính chất, yêu cầu nhiệm vụ, Đảng ủy Quân sự TP Thanh Hóa đã cụ thể hóa bằng nhiều chủ trương, biện pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững mạnh, nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của lực lượng vũ trang (LLVT), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, chính quyền và Nhân dân, góp phần quan trọng tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trong những năm qua, Ðảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Thanh Hóa thường xuyên coi trọng nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng SSCĐ của LLVT; LLVT thành phố được xây dựng theo hướng tinh gọn, bảo đảm cân đối về số lượng, đồng bộ về chất lượng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hằng năm, Đảng ủy Quân sự thành phố ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện, chỉ đạo các cấp xây dựng kế hoạch huấn luyện đúng theo quy định, bảo đảm nội dung, thời gian phù hợp với từng đối tượng. Trong huấn luyện, đối với lực lượng thường trực luôn quán triệt tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; đối với lực lượng dự bị động viên (DBĐV), dân quân tự vệ (DQTV), huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với tình huống, đối tượng, địa bàn tác chiến và tổ chức biên chế. Chấp hành nghiêm chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, huấn luyện sát thực tế với nhiệm vụ từng đối tượng, lấy thực hành là chính. Tập trung huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ LLVT địa phương sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị hiện có trong biên chế, tác chiến theo từng nhiệm vụ, có đủ khả năng xử lý các tình huống. Đơn vị gắn huấn luyện với tăng cường xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện và chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước. Trong quá trình huấn luyện đã phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ các cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là thực hiện quy chế về công tác quản lý kỷ luật, thực hiện cấp trên làm gương cho cấp dưới, tạo sự chuyển biến toàn diện về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước. Do đó, chất lượng huấn luyện từng bước được nâng cao, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 83,4% đạt khá, giỏi.

Tổ chức huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ và tổ chức thực hành chuyển trạng thái SSCĐ; luyện tập các phương án SSCĐ bảo vệ cơ quan; luyện tập động tác chỉ huy bắn mục tiêu bay thấp của khẩu đội SMPK 12,7mm kiêm nhiệm; luyện tập Điều lệnh đội ngũ cho cán bộ cơ quan. Tổ chức tập huấn, huấn luyện phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020 cho 12 xã, phường ven đê sông Mã, quân số 396 đồng chí, huấn luyện đạt được mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Trong công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN), Hội đồng Giáo dục QP- AN thành phố đã mở được 1 lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN đối tượng 3 cho 70 đồng chí, kết quả 100% đạt yêu cầu, 23 đồng chí đạt giỏi. Đối với công tác huấn luyện tại chức cho cán bộ, nhân viên cơ quan Ban CHQS thành phố bảo đảm huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình theo đúng kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết, các sự kiện diễn ra trên địa bàn. Năm 2020 tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu; thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng; công tác chính sách hậu phương quân đội đạt nhiều kết quả thiết thực. Từ những kết quả đó, năm 2020 Ban CHQS TP Thanh Hóa được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng. Đây là tiền đề quan trọng, quyết định chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2020 của Ban CHQS thành phố.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Trịnh Xuân Châu, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Ban CHQS thành phố cho biết: “Đảng ủy Ban CHQS thành phố thường xuyên quán triệt sâu sắc nghị quyết của đảng ủy quân sự các cấp. Đồng thời ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện. Trong đó, chú trọng những biện pháp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện trong tình hình hiện nay. Chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện. Tập trung vào những khâu yếu, mặt yếu và những vấn đề mới. Tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời uốn nắn những vấn đề thiếu sót, khuyết điểm trong quá trình huấn luyện”.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu năm 2021, Đảng ủy, Ban CHQS TP Thanh Hóa chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua trong LLVT thành phố; thường xuyên chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; sẵn sàng cơ động lực lượng nhanh chóng tham gia xử lý các tình huống về thiên tai, lụt bão, hỏa hoạn và các tình huống trên địa bàn trực tiếp góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố QP-AN của địa phương.

Ngọc Lê

(Bộ CHQS tỉnh)