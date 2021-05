Lực lượng vũ trang Thanh Hóa tích cực chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày hội lớn

Những ngày này, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện để Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công, đúng luật và an toàn tuyệt đối.

Qua triển khai đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, 100% cán bộ, chiến sỹ LLVT trong tỉnh đã được tuyên truyền, giáo dục nhận thức sâu sắc về ý nghĩa Cuộc bầu cử.

Trong Cuộc bầu cử lần này, cơ quan Bộ CHQS tỉnh được thành lập 1 tổ bầu cử riêng, là tổ bầu cử số 11 thuộc phường Đông Hương (TP Thanh Hóa), với gần 500 cử tri tham gia bỏ phiếu.

Để quân nhân lựa chọn đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, Bộ CHQS tỉnh đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử, nâng cao nhận thức của cử tri.

Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với địa phương niêm yết công khai danh sách, tiểu sử các ứng cử viên để cử tri dễ dàng tìm hiểu, lựa chọn.

Đến Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê vào những ngày này trên các con đường, vách đá, các dãy nhà trong doanh trại đã rực rỡ băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động cho ngày bầu cử. Danh sách cử tri cùng các quy định bầu cử cũng được niêm yết công khai tại Đảo để cán bộ, chiến sỹ trên đảo tiện theo dõi.

Thiếu tá Lê Khắc Thành, Chính tri viên Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê cho biết: “Đảo Mê được UBND thị xã Nghi Sơn thành lập tổ bầu cử riêng, tổ bầu cử số 9. Dù điều kiện cơ sở vật chất trên đảo còn nhiều khó khăn nhưng mọi công tác chuẩn bị cho tới thời điểm này đã cơ bản hoàn thành. Tất cả cử tri là cán bộ, chiến sỹ trên đảo rất vui mừng, phấn khởi chờ đợi được cầm trên tay lá phiếu bầu chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong nhiệm kỳ mới. Năm nay số lượng chiến sỹ trẻ lần đầu tham gia bầu cử khá đông nên công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản về bầu cử được đơn vị chú trọng.

Binh nhất Lò Văn Hiếu, Trung đội bộ binh Đảo Mê cho biết: Tôi rất vui khi lần đầu tiên thực hiện quyền công dân của mình, nhất là điểm bầu cử tại Đảo Mê,. Qua công tác tuyên truyền của đơn vị, chương trình phát thanh nội bộ hàng ngày, sinh hoạt đơn vị, chúng tôi đã hiểu được Cuộc bầu cử lần này là rất quan trọng. Tôi sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, sáng suốt tìm hiểu, chọn bầu những đại biểu xứng đáng, đại diện cho nguyện vọng của Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ LLVT.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Hữu Thuật, Phó Chính ủy, Trưởng Ban bầu cử Bộ CHQS tỉnh cho biết: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, LLVT tỉnh có 1 đại biểu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 27 đại biểu tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, thị xã, thành phố và 554 đại biểu tham gia ứng cử cấp xã, phường.

Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên bảo đảm chất lượng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, được cử tri đánh giá rất cao. Bộ CHQS tỉnh đã hướng dẫn cho các đại biểu xây dựng chương trình hành động sát với chức năng, nhiệm vụ của lĩnh vực mình đang phụ trách để thực hiện đạt hiệu quả, đáp ứng tốt với lòng mong đợi của cử tri và Nhân dân.

Xác định việc đảm bảo an toàn cho Cuộc bầu cử là nhiệm vụ hết sức quan trọng, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử, chủ động phòng, chống trước mọi tình huống thiên tai, dịch bệnh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng lực lượng ứng phó trong mọi tình huống.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, chắc chắn Bộ CHQS tỉnh sẽ góp phần cho Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ngọc Lê