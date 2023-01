Lãnh đạo Công an tỉnh thăm, chúc tết nguyên lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng 12-1, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, chúc tết đồng chí Trần Đình Côn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh; đồng thời trực tiếp đến kiểm tra tình hình công tác bảo đảm ANTT và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Công an phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, chúc tết đồng chí Trần Đình Côn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh.

Tại gia đình đồng chí Trần Đình Côn, Đại tá Dương Văn Tiến, thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh trao quà và chúc tết đồng chí Trần Đình Côn cùng gia đình.

Kiểm tra tình hình công tác bảo đảm ANTT tại Công an phường Quảng Thành, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Công an phường cần phải xác định rõ trách nhiệm và mục tiêu hàng đầu là bảo đảm tuyệt đối an toàn về ANTT trên địa bàn, sớm chuyển hóa địa bàn phường Quảng Thành từ phức tạp về ANTT trở thành địa bàn an toàn về ANTT.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Quảng Thành.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà tết cán bộ, chiến sĩ Công an phường Quảng Thành.

Để làm được điều đó, Công an phường phải là lực lượng nòng cốt, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị và sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT.

Lực lượng Công an phường cần nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Công an thành phố để triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn. Trước mắt, thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; làm tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT; phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về pháo, vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Bên cạnh đó, cần quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ; phân công, bố trí lực lượng phù hợp vừa đảm bảo chế độ trực ban, trực chiến sẵn sàng tham gia giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT, vừa tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ có thời gian vui xuân, đón tết với gia đình.

Đình Hợp