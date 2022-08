Lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Vĩnh Lộc

Xác định công tác vận động quần chúng Nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) có vai trò quan trọng, thời gian qua, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” huyện Vĩnh Lộc đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo, góp phần lan tỏa sâu rộng đến các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, huy động được đông đảo người dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm ở địa phương.

Xã Ninh Khang được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Trong những năm qua, cùng với tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, huyện Vĩnh Lộc luôn xác định tầm quan trọng của phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), nhằm khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của Nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Công an huyện đã chủ động phối hợp với MTTQ, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về công tác phòng chống các loại tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ". Tổ chức tuyên truyền đều đặn 2 lần/tuần trên hệ thống truyền thanh cơ sở; cung cấp tờ rơi tuyên truyền và số điện thoại đường dây nóng để hỗ trợ. Tổ chức thăm hỏi, động viên tặng quà cho các chức sắc tôn giáo nhân các ngày lễ; tranh thủ vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư, các chức sắc, chức việc để vận động các giáo hội, giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đối với 3 công ty may có vốn đầu tư nước ngoài có khoảng 4.700 công nhân, lực lượng công an đã phối hợp tham mưu, hướng dẫn xây dựng, nhân rộng mô hình tự quản trong công nhân và phát huy hiệu quả, như: mô hình “Tổ an ninh công nhân” tại 3 công ty may; mô hình “Cơ quan, đơn vị an toàn về ANTT” của Liên đoàn Lao động huyện... Đặc biệt, trong năm 2021 đã xây dựng mô hình “Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho công nhân lao động trong doanh nghiệp” của công đoàn cơ sở. Tổ chức tuyên truyền tại các doanh nghiệp, khu nhà trọ cho công nhân về các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động; đồng thời tuyên truyền việc bày tỏ thái độ yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc trong việc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Kết quả, mỗi tháng một lần lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các buổi đối thoại giữa chủ doanh nghiệp với người lao động; mỗi tháng tổ chức 2 - 3 buổi tuyên truyền trực tiếp đến các khu nhà trọ có đông công nhân lao động. Tổ chức cho người lao động ký cam kết làm nhiều việc tốt về ANTT. Qua đó đã góp phần kịp thời ngăn chặn hoạt động lợi dụng kích động gây rối của một số đối tượng quá khích, không để xảy ra tình trạng biểu tình, đình công trái phép và các vụ việc phức tạp về ANTT.

Bên cạnh đó, Công an huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo 138 huyện ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, công văn để chỉ đạo và triển khai sâu rộng đến các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị để thực hiện; thường xuyên hướng dẫn và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc nội dung Đề án 375, Chỉ thị số 10 của Chủ tịch UBND tỉnh và Thông tư số 23 của Bộ Công an về xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Kết quả, tổ chức cho 13/13 xã, thị trấn, 111/111 khu dân cư, 22/24 cơ quan, doanh nghiệp và 48/48 trường học trên địa bàn đăng ký tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Kết quả: 100% xã, thị trấn và 108/111 khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT. Ban Chỉ đạo 138 huyện và 13/13 ban chỉ đạo ANTT xã đã được kiện toàn. Trong đó, đã bổ sung, thay thế 4/28 thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện và 38/233 thành viên ban chỉ đạo ANTT xã, thị trấn. Tổ chức họp đánh giá chất lượng hoạt động của tổ bảo vệ ANTT thôn, khu phố và các tổ an ninh xã hội (ANXH) để kịp thời kiện toàn. Qua đó, thay thế, bổ sung 48/172 thành viên của 111 tổ bảo vệ ANTT; thay thế bổ sung 26/1.664 tổ trưởng, tổ phó của 874 tổ ANXH... Vì thế, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng được nâng cao.

Thượng tá Nguyễn Hữu Xuân, Phó trưởng Công an huyện Vĩnh Lộc, cho biết, để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ", trong thời gian tới lực lượng công an tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện và Ban Chỉ đạo 138 huyện lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 huyện có văn bản hướng dẫn các phòng, ban, cơ quan, doanh nghiệp, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 của Bộ Công an ban hành “Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”. Duy trì các mô hình đã xây dựng để hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn...

Với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ" tại huyện Vĩnh Lộc đã khơi dậy được sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị cùng chung tay vào cuộc, tạo nên thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của Nhân dân trong việc tham gia bảo vệ ANTQ, góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện phát triển nhanh và bền vững.

Bài và ảnh: Tô Hà