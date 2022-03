Giữ vững an ninh trật tự vùng biên

Huyện Lang Chánh có 6,73km đường biên giới, có 3 mốc quốc giới tiếp giáp với nước CHDCND Lào. Trong nhiều năm qua, để đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) khu vực biên giới, Công an huyện Lang Chánh đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng, cấp ủy, chính quyền xã Yên Khương xây dựng và củng cố thế trận an ninh Nhân dân, quốc phòng toàn dân, góp phần giữ vững ANTT trên tuyến biên giới.

Công an huyện Lang Chánh tích cực tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại xã Yên Khương.

Vùng biên huyện Lang Chanh có địa hình hiểm trở và tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các vấn đề phức tạp về ANTT, nhất là các loại tội phạm như: Xuất, nhập cảnh trái phép, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, tội phạm ma túy... Trước tình hình trên, Công an huyện Lang Chánh đã tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; chỉ đạo Công an xã Yên Khương bám sát địa bàn, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác dân vận xây dựng thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân, Công an xã Yên Khương đã phối hợp với Đồn Biên phòng Yên Khương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; duy trì hoạt động có hiệu quả các tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tích cực tham gia, phòng ngừa đấu tranh, tố giác tội phạm, bảo vệ an ninh biên giới, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thiếu tá Lê Văn Quyền, Trưởng Công an xã Yên Khương, cho biết: Để đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh vùng biên, Công an xã Yên Khương thường xuyên bám sát cơ sở chủ động nắm chắc tình hình biên giới, kịp thời phát hiện đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân thông qua việc lồng ghép tại các buổi họp bản. Trong đó, tập trung nêu rõ những phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để Nhân dân biết, đề cao cảnh giác và phòng ngừa. Phối hợp với Đồn Biên phòng Yên Khương giữ vững ANTT trên tuyến biên giới.

Bằng nhiều giải pháp và hoạt động thiết thực, những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã biên giới huyện Lang Chánh luôn được giữ vững; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật được kiểm soát. Năm 2021, Công an huyện Lang Chánh đã phối hợp với lực lượng chức năng xử lý 7 vụ gây mất ANTT; điều tra xử lý 1 vụ 1 đối tượng về ma túy. Công an huyện Lang Chánh chỉ đạo Công an xã Yên Khương phối hợp với các tổ chức đoàn thể, lực lượng biên phòng, tổ chức 160 buổi tuần tra vũ trang và tuần tra Nhân dân với 550 lượt người tham gia. Tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới luôn được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới được giữ vững.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Quang Thủy, Trưởng Công huyện Lang Chánh cho biết: Công an huyện Lang Chánh cùng với lực lượng biên phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn kề vai, sát cánh, không quản mọi khó khăn gian khổ, giữ vững ANTT vùng biên giới. Trong thời gian tới, Công an huyện Lang Chánh tiếp tục chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với lực lượng biên phòng, các tổ chức đoàn thể xã làm tốt công tác vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân; tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh vùng biên giới, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện Lang Chánh phát triển.

Bài và ảnh: Nguyễn Cường