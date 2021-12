Đồn Biên phòng Trung Lý đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Trung Lý luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng biên Mường Lát.

Đồn Biên phòng Trung Lý đứng chân trên địa bàn xã Trung Lý, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 7,7km đường biên giới với 4 mốc quốc giới; địa bàn phụ trách xã Trung Lý với 15 bản (trong đó có 11 bản có đồng bào Mông và 4 bản có đồng bào Thái sinh sống).

Trung Lý là địa bàn đồi núi, có độ dốc cao, giao thông đi lại khó khăn, bản xa nhất cách trung tâm xã gần 50km; trình độ dân trí của người dân còn thấp, không đồng đều; tỷ lệ hộ nghèo cao, chiếm trên 57,7% dân số toàn xã. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thời gian qua cơ bản ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như hoạt động của các loại tội phạm về ma túy; hoạt động di cư tự do; tuyên truyền đạo trái pháp luật; xuất cảnh trái phép ra nước ngoài; tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới

Bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới là nhiệm vụ hết sức quan trọng, vì vậy thời gian qua bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, mốc giới, Đồn Biên phòng Trung Lý thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý cũng đẩy mạnh tuyên truyền cho Nhân dân nhận thức rõ về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của địch và các loại đối tượng lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước ta; tuyên truyền phản biện các luận điệu thành lập “Nhà nước Mông”; tuyên truyền vận động Nhân dân trên địa bàn thực hiện nếp sống văn hóa mới, xây dựng làng bản văn hóa, xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền thực hiện Chủ thị số 01/CT- TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”…; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới” và phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép”.

Cán bộ Đồn Biên phòng Trung Lý cùng lãnh đạo xã Trung Lý, ban quản lý bản Nà Ón thăm hộ gia đình bản tái định cư Nà Ón.

Theo chân Đại úy Triệu Văn Tý, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Trung Lý và ông Ngân Văn Lon, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Lý, chúng tôi đến thăm bản Nà Ón, là một trong những bản tái định cư do ảnh hưởng của thiên tai năm 2019. Những ngày này, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Mường Lát diễn biến hết sức phức tạp, vì vậy cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng Trung Lý tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con Nhân dân chấp hành quy định trong phòng, chống dịch COVID-19; tiêm vắc xin phòng dịch đúng đối tượng, đảm bảo kế hoạch đề ra. Đồng thời tuyên truyền vận động Nhân dân không di cư tự do, không vượt biên trái phép; chấp hành tốt các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, đặc biệt là các chính sách ưu tiên về đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa xã hội cho các huyện nghèo theo Chương trình 134, 135, 30a của Chính phủ; tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19; giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chăm sóc bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức, nhận thức của bà con Nhân dân trên địa bàn xã Trung Lý được nâng cao trong vấn đề bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Có thể nói, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức như thông qua họp bản, gặp gỡ trực tiếp để tuyên truyền, vận động mà nhận thức của bà con Nhân dân trên địa bàn về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới ngày một nâng cao. Đại đa số quần chúng Nhân dân trên địa bàn nghe, hiểu và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép. Năm 2021, Đồn Biên phòng Trung Lý đã tuyên truyền 112 buổi/15 bản với 4.292 lượt người tham gia; Tổ chức tuyên truyền, vận động 752 hộ/15 bản ký cam kết phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép. Vận động Nhân dân tự giác giao nộp 32 khẩu súng, nòng súng tự chế các loại.

Cán bộ, chiến sĩ chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 khu Kéo Cưa, bản Táo (Đồn Biên phòng Trung Lý) triển khai nhiệm vụ

Thiếu tá Hoàng Ngọc Trung, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Trung Lý cho biết: Đồn tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tuyên truyền cho quần chúng Nhân dân chấp hành tốt Hiệp định, Nghị định, quy chế khu vực biên giới Việt - Lào, Nghị định 34/NĐ-CP của Chính phủ và Luật Biên phòng Việt Nam; Tổ chức tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và các đề án của tỉnh, kế hoạch của huyện trên khu vực biên giới và phòng, chống dịch COVID-19.

Ngọc Huấn