Đồn Biên phòng Bát Mọt thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg

Những năm qua, Đồn Biên phòng Bát Mọt (Thường Xuân) và cấp ủy, chính quyền xã Bát Mọt đã phối hợp thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, qua đó góp phần giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt tổ chức cho người dân trên địa bàn ký kết phối hợp bảo vệ đường biên, cột mốc.

Trung tá Thịnh Văn Kiên, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bát Mọt, cho biết: Đồn Biên phòng Bát Mọt có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 17,492km đường biên giới với 9 mốc quốc giới (từ 350 đến 358) phía ngoại biên tiếp giáp với huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào, có cặp cửa khẩu phụ là Khẹo – Thà Láu. Trên địa bàn xã Bát Mọt có 8 bản, với 881 hộ/3.959 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Mường, Kinh sinh sống. Quán triệt Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đơn vị đã tham mưu cho UBND huyện Thường Xuân triển khai thực hiện chỉ thị, đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho ban mặt trận xã, thôn, bản biên giới huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Nhất là đối với các thôn, bản giáp biên, các gia đình có diện tích đất canh tác trong khu vực biên giới phải nắm chắc đường biên giới, gắn canh tác sản xuất với bảo vệ biên giới, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì thông tin, phản ánh kịp thời để bộ đội biên phòng và cấp ủy, chính quyền phối hợp xử lý. Hiện, xã Bát Mọt có 4 tổ tự quản ANTT khu vực biên giới với 16 thành viên tham gia; có 4 tập thể và 4 già làng, người có uy tín đăng ký tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, ngăn chặn, hòa giải kịp thời các mâu thuẫn nảy sinh ở thôn, bản và khu vực biên giới...

Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhận thức của các cấp, các ngành và bà con ở khu vực biên giới về phong trào ngày càng được nâng lên; cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia các hoạt động quản lý, tuần tra bảo vệ biên giới, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Ông Lang Thanh Chuẩn, người có uy tín ở thôn Đục (xã Bát Mọt), cho biết: Hưởng ứng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, bản thân tôi và gia đình đã ký kết phối hợp với Đồn Biên phòng Bát Mọt tự quản bảo vệ đường biên, cột mốc, ngăn chặn, hòa giải kịp thời các mâu thuẫn nảy sinh ở thôn, bản và khu vực biên giới. Quá trình đi kiểm tra đường biên, cột mốc, chăm sóc rừng khu vực biên giới, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, gia đình tôi sẽ thông báo ngay cho đồn biên phòng và cấp ủy, chính quyền xã. Ngoài gia đình tôi, Nhân dân trong thôn, chính quyền xã và các chiến sĩ biên phòng cũng tích cực tham gia tuần tra, kiểm soát biên giới. Đồng thời, tổ chức phát quang thông tầm nhìn biên giới, tu sửa đường tuần tra, quan sát, giám sát việc cải tạo, xây dựng các công trình biên giới của phía nước bạn Lào. Từ đó, góp phần giữ vững đường biên, cột mốc, không có vụ việc phức tạp vi phạm pháp luật, hiệp định, quy chế về quản lý biên giới trên đất liền giữa Việt Nam – Lào.

Cùng với thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-TTg, Đồn Biên phòng Bát Mọt cũng đã tham mưu cho UBND huyện Thường Xuân xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các Đề án “Tăng cường đảm bảo an ninh biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa”, “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” và Đề án 4687 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc vận động Nhân dân tham gia giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm ma túy tại địa bàn biên giới tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020... Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, đơn vị đã tổ chức 61 lần/145 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra đường biên, mốc giới; phối hợp với Đại đội 216 của nước bạn Lào tổ chức tuần tra song phương 3 lần/72 lượt người tham gia; phối hợp với Đồn Biên phòng Thông Thụ (Nghệ An) tổ chức tuần tra, kiểm tra mốc 358 và an ninh rừng khu vực giáp ranh được 1 lần/18 lượt người tham gia; phối hợp với chốt dân quân thường trực xã Bát Mọt tổ chức tuần tra đường biên, cột mốc được 10 lần/112 lượt người tham gia; tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn 15 lần/45 lượt người tham gia; kiểm tra an ninh rừng phòng hộ 14 lần/62 lượt người tham gia. Cùng với đó, đơn vị cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác giao nộp được 15 khẩu súng săn (11 súng cồn, 4 súng kíp). Phát hiện, bắt giữ và khởi tố 1 vụ/1 đối tượng tàng trữ trái phép ma túy, tang vật thu giữ là 157 viên ma túy tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định; xử lý hành chính 1 vụ/1 đối tượng vận chuyển lâm sản trái pháp luật, tịch thu 0,044m3 gỗ xẻ, xử phạt 10 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Trong thời gian tới, Đồn Biên phòng Bát Mọt tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia bảo vệ biên giới, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, động viên kịp thời các cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh chính trị, an toàn xã hội khu vực biên giới.

Bài và ảnh: Ngọc Tiến