Bộ đội Biên phòng tỉnh đưa nghị quyết vào cuộc sống

Ngay sau Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã khẩn trương, kịp thời, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa nghị quyết của đại hội thành hành động cách mạng trong toàn đảng bộ. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ; nhất là trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng trên địa bàn tỉnh.

Đảng ủy Đồn Biên phòng Đa Lộc (Hậu Lộc) tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Quán triệt sâu sắc nội dung, tinh thần của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đồng thời dựa vào điều kiện tình hình cụ thể trên địa bàn, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong giai đoạn này là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh cách mạng, chính quy, hiện đại. Theo đó, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của đảng bộ; xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện và khả năng sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là lực lượng chuyên trách bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; chủ động nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới và của tỉnh.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã cụ thể hóa bằng các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể như: Chủ động nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình; kịp thời tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển; xử lý 100% tin, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phấn đấu đến năm 2025 giảm thiểu các loại tội phạm từ 3 - 5% so với năm 2020; phát hiện kịp thời, không để xuất hiện tình trạng địa bàn trồng cây có chứa chất ma túy; thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng; chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên các cấp; phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, có trình độ nghiệp vụ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao.

Đại tá Nguyễn Văn Thú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung: Chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP; Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ công tác biên phòng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý, xuất nhập cảnh, công tác đối ngoại biên phòng và ngoại giao Nhân dân; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; tổ chức đấu tranh, phòng chống có hiệu quả với các loại tội phạm, nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước. Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Tham mưu, đề xuất với địa phương xây dựng quy hoạch, các kế hoạch, dự án phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh và nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Tích cực tham gia, củng cố cơ sở chính trị các xã, phường, thị trấn trên hai tuyến biên giới, vùng biển; tham mưu cho Tỉnh ủy triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 68-KL/TW ngày 5-2-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ đồn biên phòng vào cấp ủy cấp huyện, xã biên giới, hải đảo. Tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ tăng cường phát triển kinh tế - xã hội giữ chức phó bí thư đảng ủy các xã biên giới; phân công đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản biên giới, phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, vùng biển. Xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh thực sự vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn lực lượng. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Trong công tác lãnh đạo xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện, Đảng bộ BĐBP tỉnh đề ra thực hiện hiệu quả ba khâu đột phá gồm: Đột phá trong đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; đột phá trong tăng cường xây dựng chính quy, duy trì chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn trong đơn vị; đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, đảm bảo năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ. Trọng tâm là giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và đảm bảo an toàn.

Thời gian tới, BĐBP tỉnh tiếp tục duy trì và phát huy tốt mối quan hệ hữu nghị với tỉnh Hủa Phăn - Lào; hoạt động kết nghĩa giữa 6 đồn biên phòng với 3 đại đội của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn và 17 cặp bản hai bên biên giới. Mở rộng và phát triển các hình thức giao lưu, kết nghĩa, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, phối hợp giải quyết nhanh chóng và kịp thời những vấn đề nảy sinh trên biên giới, cửa khẩu đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, nguyên tắc. Đồng thời, tăng cường đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương nhằm xây dựng Đảng bộ BĐBP tỉnh trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp, xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh, có sức chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

