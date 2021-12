Bộ đội biên phòng góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, thời gian qua các đồn biên phòng tuyến biên giới đất liền đã làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Tại cột mốc 281 biên giới Việt Nam - Lào, cán bộ Đồn Biên phòng Tam Chung trao đổi tình hình quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 với lực lượng vũ trang huyện Sốp Bâu (Lào).

Thanh Hóa là tỉnh có đường biên giới đất liền khá dài, tiếp giáp với các bản, cụm bản của tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. Hiện có 11 đồn biên phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đứng chân tại 5 huyện: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Thường Xuân.

Thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và đối ngoại biên phòng, các đồn biên phòng tuyến biên giới thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình, định kỳ, tuần tra song phương với lực lượng chức năng nước bạn. Tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân hai bên biên giới chấp hành và thực hiện nghiêm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới đất liền và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào. Tôn trọng phong tục, tập quán của Nhân dân hai bên biên giới, giúp nhau phát triển KT-XH. Ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động vi phạm có liên quan đến vấn đề biên giới, giữ vững an ninh quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, công tác đối ngoại biên phòng đã được các đồn biên phòng thực hiện chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn.

Đồn Biên phòng CKQT Na Mèo thường xuyên trao đổi tình hình với lực lượng công an, quân sự huyện Viêng Xay và công an CKQT Nậm Xôi.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Na Mèo được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ 37,376 km đường biên giới, với 12 vị trí/15 mốc quốc giới, quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, đảm bảo an ninh - trật tự xã địa bàn bàn gồm Sơn Thủy, Na Mèo (huyện Quan Sơn). Đối diện với địa bàn là huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDC Nhân dân Lào. Thời gian qua, Đồn quản lý chặt chẽ hệ thống đường biên, mốc quốc giới, duy trì thực hiện nghiêm túc Hiệp định về quy chế biên giới Việt Nam - Lào, Nghị định 34, 112 của Chính phủ về quy chế biên giới, cửa khẩu.

Trung tá Dương Thế Anh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Na Mèo cho biết: Năm 2021, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ công tác đối ngoại biên phòng. Trong đó, tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ chiến sĩ có nhận thức và thái độ chính trị đúng đắn về quan điểm đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, gắn với tuyên tuyền đối ngoại thông qua giao ban, hội họp với bạn và hành khách qua lại biên giới, cửa khẩu. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng chức năng của bạn trong việc trao đổi thông tin tình hình và giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh hai bên biên giới. Giữ vững mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc, hai nhà nước, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị và phát triển.

Đồn Biên phòng CKQT Na Mèo thường xuyên trao đổi tình hình với lực lượng công an, quân sự huyện Viêng Xay và công an CKQT Nậm Sôi; thăm tặng quà nhân dịp tết cổ truyền. Trước diễn biến phức tạp dịch bệnh COVID-19, đơn vị đã tặng 7.000 khẩu trang, 45 chai nước sát khuẩn cùng nhiều nhu yếu phẩm phòng, chống COVID-19 (trị giá hơn 10 triệu đồng) cho Đại đội 215, Công an huyện Viêng Xay, Trung đội 3 Lán Thoong, Công an CKQT Nậm Xôi.

Đồn Biên phòng CKQT Na Mèo tặng nhu yếu phẩm phòng, chống COVID-19 cho Đại đội 215, Công an huyện Viêng Xay, Trung đội 3 Lán Thoong, Công an CKQT Nậm Xôi.

Năm 2021, Đồn Biên phòng CKQT Na Mèo làm tốt công tác đón, tiễn các đoàn cán bộ cấp cao hai nước Việt Nam – Lào, hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn qua lại cửa khẩu đúng nghi thức và đảm bảo tuyệt đối an toàn. Tổ chức các đoàn thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà nhân dịp các ngày lễ tết của hai bên.

Đồn Biên phòng Trung Lý tặng quà cho ban quản lý bản Na Hàm và Trạm kiểm soát Bên phòng Khằm Nàng

Đóng chân trên địa bàn xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Đồn Biên phòng Trung Lý có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 7,7 km đường biên giới với 4 mốc quốc giới; địa bàn phụ trách xã Trung Lý với 15 bản (trong đó có 11 bản có đồng bào Mông và 4 bản có đồng bào Thái sinh sống).

Thiếu tá Hoàng Ngọc Trung, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Trung Lý biết: Thời gian qua Đồn Biên phòng Trung Lý đã thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở ngoại biên đối diện cơ bản ổn định. Hoạt động của Đảng, chính quyền bản Na Hàm bình thường, Nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm Hiệp định quy chế biên giới Việt - Lào. Trong năm 2021, Đồn Biên phòng Trung Lý đã tổ chức 3 đoàn sang Trung đội Khằm Nàng, Lào tổ chức trao tặng quà của Bộ Chỉ huy và đơn vị cho Ban quản lý bản Na Hàm, Đại đội Biên phòng 215, Trung đội Him Đăm, Trung đội Khằm Nàng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và Tết cổ truyền của bạn.

Đồn Biên phòng Tam Chung trao tặng nhu yếu phẩm cho Đại đội Biên phòng 214, Trạm cửa khẩu Xổm Vẳng, huyện Sốp Bâu (Lào) để phòng, chống dịch COVID-19.

Đồn Biên phòng Tam Chung (Mường Lát) quản lý 7,37 km đường biên giới, 4 cột mốc. Những năm qua, Đồn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các hoạt động liên quan đến khu vực biên giới, phát triển kinh tế - xã hội…

Đồn Biên phòng Tam Chung đã cùng lực lượng biên giới của nước bạn thường xuyên tuần tra, kiểm soát dọc đường biên, mốc giới. Đến nay đường biên, mốc giới vẫn giữ nguyên hiện trạng; an ninh - trật tự trên địa bàn được giữ vững; công tác phòng, chống dịch COVID-19, công tác xuất - nhập cảnh được đảm bảo. Năm 2021, đơn vị đã trao tặng 3.000 khẩu trang, nước sát khuẩn và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho Đại đội Biên phòng 214, Trạm cửa khẩu Xổm Vẳng, huyện Sốp Bâu (Lào) để phòng, chống dịch COVID-19.

Có thể khẳng định, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tạo cơ sở để các đồn biên phòng tuyến biên giới làm tốt công tác đối ngoại Biên phòng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng của Bạn trong trao đổi tình hình và giải quyết các vấn đề nảy sinh hai bên biên giới, cùng nhau bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Thời gian tiếp theo, các đồn biên phòng tuyến biên giới đất liền tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình nội, ngoại biên, tổ chức lực lượng bảo vệ an toàn địa bàn, hệ thống đường biên, mốc quốc giới; chống các hoạt động xâm nhập, di cư tự do, truyền đạo trái pháp luật trên địa bàn, gắn hoạt động bảo vệ trật tự xã hội, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Ngọc Huấn