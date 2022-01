Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa: Q uyết tâm xây dựng cơ quan, đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa: Quyết tâm xây dựng cơ quan, đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”

Chiều ngày 17-2-2022, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch Quân sự quốc phòng, kế hoạch vững mạnh toàn diện (VMTD) “Mẫu mực tiêu biểu” năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng các phòng, Ban thuộc Bộ chỉ huy và các đơn vị trực thuộc.

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị báo cáo nội dung cơ bản của kế hoạch, ý kiến thẩm định của các cơ quan chuyên môn, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh nhận xét, đánh giá những điểm mạnh, yếu trong quá trình xây dựng kế hoạch. Theo đó, các đơn vị đã bám sát Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng năm 2022 của Bộ CHQS tỉnh và cụ thể hóa theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện được xác định rõ trong kế hoạch, có tính khả thi cao.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đại tá Lê Văn Diện biểu dương các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, chủ động xây dựng kế hoạch theo đúng hướng dẫn và quy định của Bộ chỉ huy. Đồng thời yêu cầu các đơn vị căn cứ vào kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn, nhận xét của Thủ trưởng bộ CHQS tỉnh, khẩn trương bổ sung, điều chỉnh kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng năm 2022 sát với tình hình nhiệm vụ. Trọng tâm là phối hợp nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn; Điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến, xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự; Các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ xây dựng công trình chiến đấu như trường bắn, thao trường huấn luyện phải nghiên cứu kỹ thủ tục pháp lý, khẩn trương hoàn thành đền bù giải phóng mặt bằng, tập trung lực lượng, phương tiện hoàn thành đúng tiến độ và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đối với nhiệm vụ huấn luyện, luyện tâp, diễn tập các huyện diễn tập KVPT khẩn trương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương bảo đảm kinh phí; chuẩn bị xây dựng hệ thống công trình, làm tốt công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập vào tháng 8; Đối với nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, các cơ quan, đơn vị phối hợp hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư xây dựng công trình cơ bản mở mới trong năm 2022; Thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, giải quyết thỏa đáng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sỹ; Tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, hạn chế thấp nhất dịch bệnh lây lan vào đơn vị.

Ngọc Lê