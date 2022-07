Bộ CHQS tỉnh p hát động thi đua Phất cao cờ quyết thắng, mãi mãi xứng danh Bộ đội cụ Hồ”

Bộ CHQS tỉnh phát động thi đua "Phất cao cờ quyết thắng, mãi mãi xứng danh Bộ đội cụ Hồ”

Sáng 27-7, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá đã phát động thi đua với chủ đề “Phất cao cờ quyết thắng, mãi mãi xứng danh “Bộ đội cụ Hồ” chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 77 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh Thanh Hóa (24/8/1945 - 24/8/2022).

Đại tá Lê Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ CHQS chủ trì buổi lễ. Dự buổi lễ có Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ ĐUQS tỉnh.

Đợt thi đua cao điểm bắt đầu từ ngày 27-7 đến ngày 30-9-2022, tập trung vào một số nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu sau: Thường xuyên nắm chắc tình hình, phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề nảy sinh, không để trở thành điểm nóng; Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, các phương án, sẵn sàng xử trí các tình huống về an ninh - trật tự và phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, cháy rừng, không để bị động, bất ngờ; Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng nội dung chương trình, thời gian quy định, kết quả phấn đấu 100% đạt yêu cầu, có trên 75% khá giỏi; Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc diễn tập KVPT tỉnh và 5 huyện, thị xã, thành phố năm 2022; Duy trì nghiêm chế độ nề nếp và xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”; Tổ chức tốt công tác giáo dục, rèn luyện xây dựng 100% cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại lễ phát động, các cơ quan và đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức giao ước, ký kết thi đua, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tặng Bằng khen cho 22 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn", tri ân người có công với cách mạng; thành tích trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2017-2022 và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Ngọc Lê