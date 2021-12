Bộ CHQS tỉnh bàn giao chốt dân quân thường trực xã Yên Khương

Tại xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình Chốt chiến đấu của dân quân thường trực xã Yên Khương, huyện Lang Chánh. Dự lễ nghiệm thu, bàn giao có Đại tá Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Vũ Văn Tùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Lang Chánh.

Công trình Chốt chiến đấu của dân quân thường trực xã Yên Khương được khởi công xây dựng từ tháng 9-2020. Sau hơn 1 năm thi công, công trình được hoàn thành bao gồm các hạng mục công trình như nhà ở, nhà làm việc có tổng diện tích 282m2, cùng các công trình khác phục vụ cho sinh hoạt, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Đại tá Vũ Văn Tùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh biểu dương các cơ quan, đơn vị tham gia thi công, xây dựng công trình, đảm bảo đúng thiết kế được phê duyệt, chất lượng tốt, bảo đảm bí mật, an toàn.

Bộ CHQS tỉnh đã bàn giao cho Ban CHQS huyện Lang Chánh tiếp nhận, quản lý và đưa vào sử dụng; duy trì nghiêm hoạt động của lực lượng dân quân thường trực trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới, bảo vệ phòng, chống cháy rừng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn, làm chủ, góp phần cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc tuyến biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa.

Đây là công trình Chốt chiến đấu dân quân thường trực thứ 2 được tỉnh Thanh Hoá đầu tư xây dựng sau công trình tại xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân.

Xuân Hùng