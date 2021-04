Bế mạc lớp tập huấn võ thuật nâng cao trong Công an Thanh Hóa

Sáng 7-4, Công an tỉnh đã bế mạc lớp tập huấn võ thuật ứng dụng, nâng cao trong Công an Thanh Hóa. Thiếu tướng Trần Phú Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo.

Trong thời gian 20 ngày tập luyện (từ ngày 16-3 đến 7-4-2021) học viên đã được tập huấn về các động tác, kỹ thuật võ thuật CAND kết hợp kỹ thuật võ thuật dân tộc; các động tác võ thuật và tình huống đánh ứng dụng trong công tác, chiến đấu.

Kết thúc chương trình huấn luyện có 232 đồng chí tham gia kiểm tra. Qua công tác kiểm tra đánh giá, cơ bản học viên đã tiếp thu tốt kỹ thuật võ thuật, thực hiện thuần thục các động tác được tập huấn, kết quả có 43,1% học viên đạt điểm giỏi, 54,7% học viên đạt điểm khá và 2,2% học viên đạt điểm trung bình khá.

Tiết mục võ thuật biểu diễn tại lễ bế mạc.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ bế mạc, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao tinh thần nỗ lực, sự cố gắng và kết quả đạt được của tất cả các đồng chí trong Ban tổ chức, tổ giáo viên và học viên. Chúc mừng Ban tổ chức và các học viên đã hoàn thành tốt nội dung chương trình tập huấn đã đề ra.

Để đưa phong trào võ thuật tại các đơn vị cơ sở đi vào nề nếp, có chiều sâu và hiệu quả, đồng chí Giám đốc yêu cầu các học viên phải tiếp tục tự giác tập luyện để biến kiến thức căn bản thành kỹ năng, đồng thời phát huy những kiến thức, kỹ năng đã được tập huấn vận dụng vào công tác, chiến đấu và xây dựng phong trào võ thuật, thể dục - thể thao tại đơn vị; tham mưu, đề xuất lãnh đạo đơn vị thành lập các Câu lạc bộ võ thuật, chiến sỹ Công an khỏe của đơn vị để tạo thành phong trào và từ đó phát hiện các hạt nhân võ thuật, TDTT tham gia các hội thi do Bộ Công an và tỉnh tổ chức.

Minh Phương