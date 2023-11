Ban CHQS TP Sầm Sơn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

Quán triệt chủ trương của Quân ủy Trung ương về xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Sầm Sơn đã triển khai nhiều giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lực lượng dự bị động viên tham gia huấn luyện chiến đấu năm 2023.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ CHQS tỉnh, Đảng ủy, Ban CHQS TP Sầm Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 79/CT-BQP, ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, gắn với phong trào “Thi đua Quyết thắng”. Đồng thời, quán triệt nghiêm túc đến các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp về 4 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Đó là vững mạnh về chính trị; thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức lực lượng, huấn luyện và đào tạo giỏi, duy trì nghiêm nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật tốt và đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính kế hoạch và đầu tư.

Để xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng. Đây là yếu tố then chốt để xây dựng Đảng bộ Quân sự thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Với quyết tâm chính trị cao, từ đảng ủy, chỉ huy đơn vị đến các chi bộ duy trì nghiêm chế độ nền nếp sinh hoạt trong ngày, trong tuần. Đồng thời không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo bằng việc xây dựng, ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác có tính khả thi cao, sát với tình hình của đơn vị, địa phương. Đi liền với việc chỉ đạo các cấp ủy coi trọng xây dựng chi bộ tốt và nâng cao công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố còn chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, hoạt động hiệu quả; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt, các cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần “tự soi, tự sửa”, thông qua thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Từ cách làm này, năm 2023, Đảng bộ Quân sự thành phố được cấp trên đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Huấn luyện, đào tạo giỏi và duy trì nghiêm nền nếp chế độ SSCĐ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của công tác quân sự, quốc phòng địa phương, cũng như xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực tiêu biểu”. Nhận thức được điều đó, hàng năm, quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 4, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã xây dựng kế hoạch, chương trình huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian và bảo đảm tính hệ thống, toàn diện, chuyên sâu. Qua đó, nâng cao trình độ tác chiến cho lực lượng vũ trang thành phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Mùa huấn luyện năm 2023, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác huấn luyện chiến đấu cho cán bộ chỉ huy các cấp, điều hành huấn luyện, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, dân quân tự vệ, dự bị động viên, bảo đảm 100% quân số tham gia, đúng đủ nội dung, thời gian huấn luyện. Quá trình huấn luyện của đơn vị luôn đảm bảo “3 quan điểm”, “8 nguyên tắc”, “6 mối kết hợp”. Qua kiểm tra các khoa mục, 100% chỉ huy các cấp và cơ quan, đơn vị đều thể hiện năng lực chỉ huy, quản lý tốt; 100% cán bộ huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó có 79,5% khá, giỏi. Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 100% chiến sĩ tham gia huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó có 82,3% khá, giỏi. Huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên, 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó khá, giỏi đạt từ 74,5 - 80%. Đáng kể hơn, năm 2023, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, UBND TP Sầm Sơn tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thành phố và diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ tại 3 phường, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ lệnh của Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 4 về SSCĐ đối với Quân đội Nhân dân và dân quân tự vệ, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố thường xuyên bổ sung, điều chỉnh hệ thống văn kiện, phương án SSCĐ theo đúng quy định, phù hợp với tình hình địa bàn, nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời, thường xuyên kiện toàn biên chế đảm bảo quân số SSCĐ đạt 100%; bố trí sử dụng quân số, liên thẩm quân số hằng tháng, hằng quý theo đúng quy định. Cùng với duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ trực SSCĐ, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực tuần tra canh gác, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố và Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các lực lượng khác nắm chắc tình hình cơ sở, nhằm tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi thời điểm, không để bị động, bất ngờ. Song song với công tác xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, huấn luyện và đào tạo giỏi, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố còn thực hiện tốt tiêu chuẩn xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật tốt và đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính kế hoạch và đầu tư.

Thực hiện hiệu quả xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” không chỉ giúp Đảng ủy, Ban CHQS TP Sầm Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, mà là cơ sở để xây dựng lực lượng vũ trang thành phố mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP Sầm Sơn.

Bài và ảnh: Trần Thanh