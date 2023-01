Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn (Lào) thăm, chúc tết BĐBP Thanh Hóa

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão, sáng 9-1, Đoàn công tác của Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn (Lào) do Thượng tá Khăm Pheng Kẹo Mun Thong, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy An ninh tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sỹ BĐBP Thanh Hóa.

Thượng tá Khăm Pheng Kẹo Mun Thong, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy An tỉnh Hủa Phăn và đoàn công tác tặng quà cán bộ, chiến sỹ BĐBP Thanh Hóa.

Trong không khí vui tươi, đoàn kết, hữu nghị đón chào năm mới Quý Mão 2023, lãnh đạo hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới 2 tỉnh Thanh Hóa, Hủa Phăn; trao đổi những thông tin quan trọng liên quan đến nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, chống di cư tự do, bảo vệ biên giới.

Nổi bật, năm 2022 hai đơn vị đã phối hợp đấu tranh thành công 1 chuyên án, bắt 1 đối tượng, thu giữ 72.000 viên ma túy tổng hợp, 1 ô tô tải và nhiều tang vật khác.

Trong thời gian tới, hai đơn vị thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường giáo dục truyền thống, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai tỉnh nói chung; giữa cán bộ, chiến sỹ BĐBP Thanh Hóa và cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn nói riêng. Tăng cường trao đổi thông tin, thực hiện tốt công tác phối hợp tuần tra song phương bảo vệ đường biên, cột mốc. Đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, ngăn chặn các hoạt động gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; phòng chống tội phạm buôn bán vũ khí, vật liệu nổ. Giúp đỡ nhau trong công tác xây dựng đơn vị, phòng chống thiên tai…

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, thay mặt đoàn công tác, Thượng tá Khăm Pheng Kẹo Mun Thong, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn đã tặng quà và gửi đến lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ BĐBP Thanh Hóa lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Đồng chí bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai bên sẽ ngày càng bền chặt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới chung của hai nước.

Quốc Toản