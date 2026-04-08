[Podcast Tản văn]: Giọt đàn xuân
(Baothanhhoa.vn) - Mùa xuân luôn được ví là mùa của thơ và nhạc, của những giọt đàn thả vào không gian thứ âm thanh ngọt ngào, huyễn hoặc. Mời bạn hãy cùng tác giả Nhất Mạt Hương lắng nghe tiếng mưa rây lắc rắc, tiếng hạt giống cựa mình, tiếng mắt lá mở tròn gọi mặt trời thức dậy trong ngày xuân. Rồi ngắm vạt nắng non đậu xuống hiên nhà reo vui cùng gió. Từng nhánh xuân hòa trong từng sợi dây đàn như kéo cả đất trời thu lại, gói gọn khí trời, sắc nước, hương hoa, để thấy ngân nga trong lòng cung đàn dịu ngọt - cung đàn mùa xuân trong tản văn “Giọt đàn xuân” qua giọng đọc Đan Chi.
