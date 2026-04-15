[Podcast Tản văn]: Đi dưới vòm hoa khế
(Baothanhhoa.vn) - Trong ký ức của chúng ta có một góc vườn luôn hiện hữu. Ở đó có bóng bà, dáng mẹ, c ó những buổi trưa nô đùa cùng lũ bạn. Ở đó, có thể có cây ổi, cây na hay là cây khế với những chùm bông tím ngắt. Và dưới những vòm cây ấy, biết bao là kỷ niệm thân thương của ngày xưa, mà khi nhớ về một khoảng trời tuổi thơ lại cồn cào trỗi dậy. Mời quý vị cùng nghe tản văn “Đi dưới vòm hoa khế” của tác giả Kim Loan qua giọng đọc Tuấn Tú để cùng ôn lại những kỷ niệm về ngôi nhà cũ, về khoảng sân và góc vườn xưa, nơi trái tim luôn thổn thức nhớ về .
