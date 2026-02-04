Phường Hàm Rồng ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”

Sáng 4/2, phường Hàm Rồng tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” và khánh thành Trung tâm phục vụ hành chính công. Dự hội nghị có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ đạo mô hình.

Mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” của phường Hàm Rồng nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, trách nhiệm và tác phong của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác dân vận; góp phần xây dựng chính quyền kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, vì Nhân dân phục vụ, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Thông qua mô hình, phường sẽ triển khai đồng bộ cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao văn hóa công sở, cải thiện các chỉ số PAPI, SIPAS.

Lãnh đạo phường Hàm Rồng phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; thực hiện các tiêu chí “5 biết”, “3 không”, “4 thể hiện” như cam kết chính trị và đạo đức công vụ trước Nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên nêu rõ: Mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” là một nội dung trọng tâm của phong trào thi đua “Dân vận khéo” mà Tỉnh ủy đã và đang tập trung chỉ đạo. Mô hình là một trong những giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền; đồng thời góp phần thay đổi tư duy, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức theo phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã triển khai, nhân rộng hơn 510 mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại 510 xã, phường (cũ) và thí điểm 4 mô hình cấp huyện (cũ), góp phần đổi mới tác phong, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Trên cơ sở đó, đơn vị tiếp tục tham mưu duy trì, phát triển mô hình phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của Đảng ủy, UBND phường Hàm Rồng trong việc triển khai mô hình. Để mô hình đi vào thực chất, tránh hình thức, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ, chính quyền phường Hàm Rồng cần đổi mới tư duy từ “Quản lý” sang “Phục vụ”. Trong đó, mỗi cán bộ, công chức phải xác định sự hài lòng của người dân là thước đo cao nhất cho hiệu quả công việc. Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn người dân với thái độ văn minh lịch sự, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu.

Các đơn vị thực hiện ký quy chế phối hợp.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tăng cường giải quyết thủ tục trực tuyến (mức độ 3, 4), giảm thiểu tối đa hồ sơ quá hạn, phải biến các khẩu hiệu “5 biết”, “3 không”, “4 thể hiện” thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ.

Làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu và cùng chung tay xây dựng nếp sống văn minh, phối hợp thực hiện tốt mô hình. Ban Chỉ đạo mô hình cần thường xuyên kiểm tra, đánh giá, kịp thời biểu dương những cá nhân làm tốt và uốn nắn những sai sót trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hàm Rồng.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hàm Rồng.

Sau hội nghị, phường Hàm Rồng đã tổ chức khánh thành Trung tâm phục vụ hành chính công với không gian hành chính thân thiện, văn mình, hiện đại.

Quốc Hương