Phủ Na rực rỡ diện mạo mới, sẵn sàng đón xuân Bính Ngọ

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu di tích đền Phủ Na (xã Xuân Du, Thanh Hóa) được khoác lên mình diện mạo mới với không gian trang hoàng rực rỡ, nhiều tiểu cảnh xuân được dày công thực hiện, tạo nên điểm đến tâm linh, văn hóa hấp dẫn cho du khách thập phương trong những ngày đầu năm mới.

Video: Phủ Na trang hoàng rực rỡ đón xuân.

Từ đầu tháng Chạp, công tác chỉnh trang, trang trí cảnh quan ở Phủ Na đã được triển khai đồng bộ.

Các hạng mục tiểu cảnh, không gian xuân được bố trí hài hòa trong khuôn viên di tích nhằm phục vụ nhu cầu chiêm bái, vãn cảnh và du xuân của Nhân dân.

Đến thời điểm này, phần lớn các hạng mục đã hoàn tất, chỉ còn một số chi tiết nhỏ đang được hoàn thiện những công đoạn cuối cùng.

Những lối đi trong khuôn viên Phủ Na bừng sáng bởi sắc màu hoa lá, cờ hội và đèn trang trí.

Không gian vừa giữ được nét tôn nghiêm vốn có của chốn linh thiêng, vừa hòa quyện với không khí rộn ràng, ấm áp của mùa xuân đang cận kề.

Bà Vũ Thị Trang, thủ nhang đền Phủ Na, cho biết: Ngay từ đầu tháng Chạp, nhà đền đã chủ động xây dựng kế hoạch trang trí, chỉnh trang cảnh quan để phục vụ Nhân dân và du khách dịp Tết cổ truyền. Song song với đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy cũng được đặc biệt chú trọng.

“Những năm qua, nhà đền đã đầu tư tôn tạo di tích, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng, cũng như hệ thống phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn cho du khách khi về chiêm bái đầu năm”, bà Trang thông tin thêm.

Tại khuôn viên của đền, công tác trang trí đã hoàn thiện. Nhiều không gian mang màu sắc bình dị, gần gũi gợi nhắc hình ảnh ngày xuân được tái hiện sinh động, tạo nên những điểm dừng chân đầy cảm xúc cho du khách.

Công tác chỉnh trang, sắp đặt lễ nghi tại các khu vực thờ tự ngoài trời được nhà đền thực hiện chu đáo.

Sự kết hợp giữa yếu tố tâm linh và không gian văn hóa truyền thống đã làm cho Phủ Na như được “đánh thức” trong sắc xuân mới.

Các tiểu cảnh không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn mở ra những góc chụp ảnh ấn tượng, hứa hẹn trở thành điểm check-in thu hút đông đảo du khách trong mùa lễ hội năm nay.

Nhân viên nhà đền tỉ mỉ chăm sóc từng lư hương, chuẩn bị không gian thanh tịnh nhất cho Nhân dân vãn cảnh đầu năm.

Một góc lầu Cô Chín bên suối nhỏ được trang hoàng rực rỡ, là điểm dừng chân đầy cảm xúc và là góc check-in ấn tượng cho du khách.

Những vạt rêu xanh mướt trên sườn núi bên cạnh dòng suối hòa cùng sắc hoa xuân tạo nên vẻ đẹp sinh thái đặc trưng của vùng đất linh thiêng Phủ Na.

Không chỉ là điểm đến tâm linh linh thiêng, Phủ Na còn là không gian sinh thái đặc sắc, nằm dưới chân dãy núi Nưa hùng vĩ, bao quanh bởi núi non trùng điệp. Di tích được xây dựng năm 1909. Năm 1993, nơi đây được công nhận là Di tích lịch sử và thắng cảnh cấp Quốc gia. Đến năm 2010, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu di tích lịch sử và thắng cảnh Phủ Na với diện tích 70ha, tạo nền tảng cho việc bảo tồn và phát huy giá trị lâu dài.

Mỗi độ xuân về, Phủ Na lại đón dòng người từ khắp nơi tìm về chiêm bái, cầu an và thưởng ngoạn cảnh sắc đầu năm. Với diện mạo mới rực rỡ và công tác chuẩn bị chu đáo, xuân Bính Ngọ 2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục ghi thêm những dấu ấn đẹp trong hành trình du xuân của du khách thập phương.

Hoàng Đông - Phương Đỗ