Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì họp trực tuyến triển khai công tác phòng, chống bão số 10

Chiều 28/9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, chống bão số 10 (bão Bualoi).

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá.

Hội nghị được kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố ven biển dự báo chịu tác động của bão.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Trưởng Ban Chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 10 chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, cấp tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, hiện nay tâm bão số 10 đang ở trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Dự báo, từ chiều 28/9, gió trên đất liền Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9; vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật 14. Gió mạnh nhất từ chiều tối đến hết đêm 28/9. Thời gian lưu bão trên đất liền kéo dài khoảng 6-8 giờ (từ 18h ngày 28/9 đến 2h ngày 29/9).

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Ảnh hưởng của bão bước đầu đã gây mưa lớn tại các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng và khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ... Nguy cơ cao ngập úng ở đô thị, vùng trũng thấp; lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trước dự báo ảnh hưởng của cơn bão, các địa phương đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 67.970 phương tiện/286.677 lao động vào nơi tránh trú bão an toàn, thoát ra khỏi vòng di chuyển của bão.

Ngoài ra, 11 tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi đã thực hiện cấm biển. Các tỉnh, thành phố từ Ninh Bình đến Huế đã tổ chức sơ tán 4.694 hộ/11.177 người tại khu vực nguy hiểm. Đồng thời, thực hiện thu hoạch nhanh diện tích cây trồng vụ mùa và diện tích nuôi trồng thuỷ sản của người dân.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương, bộ, ban, ngành trung ương đã báo cáo sơ bộ bước đầu thiệt hại và những phương án phòng, chống bão số 10.

Theo đó, tính đến 11h00 ngày 28/9, đã có 4 người mất tích, 76 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái do dông lốc, 3 cầu tạm bị cuốn trôi; ngập một số vị trí ngầm tràn, đường giao thông tại Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến, đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thanh Hoá đã kêu gọi toàn bộ tàu thuyền và sơ tán được 330 hộ/1.372 khẩu đến nơi an toàn. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện với sự hỗ trợ của công an, quân đội để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa và cây trồng vụ thu mùa. Ngành Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo huy động tối đa nhân lực, thiết bị để sẵn sàng vận hành các trạm bơm tiêu, cống tiêu, chống ngập úng; chuẩn bị cho công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều theo quy định để đảm bảo an toàn các tuyến đê.

Tỉnh Thanh Hoá cũng huy động hơn 4.920 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng tham gia công tác ứng phó khi có yêu cầu.

Các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó với bão số 10.

"Xác định hoàn lưu bão sẽ ảnh hưởng lớn đến khu vực Thanh Hóa, nên tỉnh đã huy động tối đa nhân lực, vật lực để hỗ trợ người dân các địa phương giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra. Ngay trong chiều nay (28/9), tỉnh sẽ thành lập tổ công tác đóng tại xã Hồi Xuân gồm lực lượng công an, bộ đội biên phòng, y tế, nông nghiệp sẵn sàng túc trực, xử lý các tình huống xảy ra, đặt an toàn tính mạng, tài sản của người dân lên trước hết, trên hết", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cho biết thêm.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao sự chủ động ứng phó của các địa phương trong công tác phòng, chống bão số 10.

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý: Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh qua khu vực rất nhiều tàu thuyền đang hoạt động; hướng vào đất liền khu vực Bắc Trung Bộ vừa bị thiệt hại nặng nề do bão số 3, bão số 5 và mưa lũ sau bão. Dự kiến bão đổ bộ vào thời điểm ban đêm nên các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, phân công nhiệm vụ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Khẩn trương rà soát, hoàn thiện các kịch bản ứng phó, nhất là dự phòng các tình huống đột xuất, bất ngờ có thể phát sinh khi bão đổ bộ. Triệt để di dời dân trong vùng nguy hiểm, kiên quyết không cho người dân trở lại nhà ở, khu vực lồng bè, nuôi trồng thủy sản khi chưa đảm bảo an toàn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kết luận hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương tham khảo cách làm của Thanh Hóa trong việc cơ động lực lượng chức năng tại các khu vực trọng yếu, thực hiện phòng chống bão đồng thời ở cả khu vực ven biển và miền núi, hạn chế thấp nhất thương vong, thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ngoài ra, các Bộ, ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến hoàn lưu sau bão, cảnh báo kịp thời các hình thái thời tiết nguy hiểm, thắt chặt công tác kiểm tra hồ đập và mở rộng diện khoanh vùng khu vực ảnh hưởng để không chủ quan trong mọi tình huống; đảm bảo đầy đủ các điều kiện để duy trì thông tin liên lạc; điện lưới để phục vụ công tác phòng, chống bão và khắc phục hậu quả.

Lê Hòa