Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang tặng quà cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn huyện Hoằng Hóa

Chiều 24/1, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, chúc tết và tặng quà cho các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật và ngư dân trên địa bàn huyện Hoằng Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang thăm hỏi, động viên ngư dân tại xã Hoằng Trường.

Cùng tham gia có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, lãnh đạo huyện và Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Hoằng Hóa.

Trong không khí đầm ấm, thân tình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang và các thành viên trong đoàn đã trao quà cho 20 hộ ngư dân ở xã Hoằng Trường; tặng 50 suất quà cho đồng báo Công giáo thuộc giáo họ Ngọc Đô, xã Hoằng Ngọc; 250 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật tại thị trấn Bút Sơn, xã Hoằng Lưu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang tặng quà đồng báo Công giáo thuộc giáo họ Ngọc Đô, xã Hoằng Ngọc.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chia sẻ, động viên người dân, nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, mức sống của gia đình. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng động viên ngư dân tham gia các hoạt động khai thác thủy sản có trách nhiệm, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, thực hiện hiệu quả chống khai thác IUU.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, động viên con cháu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông... để mọi người, mọi nhà vui xuân, đón tết an toàn, lành mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật tại thị trấn Bút Sơn.

Các hiệp hội doanh nghiệp tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hoằng Lưu.

Các hiệp hội doanh nghiệp tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hoằng Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang thăm mô hình sản xuất khoai tây tại xã Hoằng Tiến.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đã thăm vùng sản xuất khoai tây tập trung theo hình thức liên kết tại xã Hoằng Tiến; tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoằng Trường; tặng quà cho tập thể cán bộ, công chức UBND các xã Hoằng Trường, Hoằng Tiến, Hoằng Lưu.

Thùy Linh